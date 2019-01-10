"В нашей семье пополнение": падчерица Потапа заинтриговала фото с Ямайки

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

Девушка вместе с мамой и братом отдыхает на Ямайке

Дочь бывшей жены украинского продюсера и артиста Потапа Ирины Горовой, его падчерица Наталья, которую шоумен воспитывал с двух лет, заинтриговала сеть неожиданными фото с Ямайки. Отметим, что 20-летняя девушка сейчас находится в круизе по экзотическим островам вместе с мамой и младшим братом, родным сыном Потапа Андреем.

На своей странице в Instagram Наташа опубликовала фото с темнонокожим ребенком, которого она держит на руках, и заявила, что у них в семье пополнение.

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

"В нашей семье пополнение. Мне кажется или мы милашки?" - прокомментировала кадры Горовая.

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

Подписчики девушки заверили ее, что они очень милые, и выразили надежду, что она пошутила насчет нового члена семьи.

"Милашки) и малой такой милый)", "Очень милые", "Тебе идет", "Неожиданно", "Лапочки", "Новый парень?", "Аааааааа. Класс!!! Милота милейшая!!! Неожиданное пополнение. Ты же шутишь?" – написали фолловеры Натальи в комментариях к снимку.

Скриншот комментариев: (instagram.com/natashka.gorovaya)

Ранее падчерица Потапа рассказала об их отдыхе на солнечной Ямайке.

"Мы проснулись в порту Montego Bay, Jamaica. Сегодня наш день был выездной с корабля. Мы посетили водопад, куда съезжается очень много туристов.

Мы окунулись, пофоткались и поехали дальше изучать деревушки Ямайки.

К сожалению, у нас только 7 часов было на экскурсию, 3 из которых ушло на дорогу. Что интересно знать: здесь безумно красивая природа! Очень много разной растительности. Мало домов и много зелени. Живут тут достаточно бедно. Огромное количество домов низкие, некрепкие из-за частых ураганов. Высокие дома для них не практичны - слишком много разрухи будет. Тут выращивают марихуану. Именно отсюда походит ром Captain Morgan. Славится также хорошим кофе - Blue Mountain. Его выращивают на вершине горы с идентичным названием. В 1494 году Колумб открыл Ямайку. Национальное блюдо - Ackee and saltfish. Ackee - местный фрукт. Растет на деревьях. Что интересно - пока он закрыт в нем находятся газы, которые могут отравить человека. Но когда он раскрывается, его жарят вместе с соленой рыбой", - поделилась Наташа.

Она также выложила красочный снимок со своей мамой и призналась, что ей очень весело и комфортно с ней отдыхать. Кадр был сделан на Багамских островах.

Фото: Наталья Горовая с мамой (instagram.com/natashka.gorovaya)

"Это реально кайф путешествовать с тобой, @gorovaya_irina. Когда ни один человек не воспринимает нас как маму и дочь. Когда нам весело и мы можем с лёгкостью пойти потанцевать на дискотеку и неважно что мы будем одни среди толпы стареньких людей. Когда можем поговорить на любые темы и успокоить друг друга, подсказать. И конечно же. Никуда без @potapchiq который делает такие потрясающие фотки. Люблю вас", - трогательно написала девушка.

Фото: Наталья Горовая (instagram.com/natashka.gorovaya)

Напомним, ранее поклонники Потапа и Насти Каменских заподозрили, что артисты вместе находятся на отдыхе в Мексике. Певица и продюсер отдельно друг от друга опубликовали на своих instagram-страничках фото у бассейна. От цепких взглядов поклонников не ускользнула деталь, что бассейн на двух фото удивительно похож.

Отметим, что январь — традиционно сезон отпусков звезд. Осадчая и Джамала отправились на Маврикий. При этом недавно Джамала показала спортивную фигуру после родов.

В свою очередь Катя Осадчая поделилась ярким фото в образе "спасательницы Малибу".