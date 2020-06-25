Не узнаю себя: Наталья Могилевская похвасталась своим перевоплощением

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица взбудоражила поклонников новым образом

Наталья Могилевская в последнее время балует поклонников перевоплощением и сменой образов. Так, она даже представила мини-фильм, в котором появились сразу в пяти различных ипостасях для разных историй из жизни влюбленной пары, показав, как выглядят отношения мужчины и женщины взаперти. Певица признается, что открыта для экспериментов и с готовностью демонстрирует это, примеряя различные образы. В этот раз все ограничилось макияжем, но звезда призналась, что сама не узнала себя.

Артистка опубликовала два фото, на которых красуется в гримерки за туалетным столиком у зеркала. Ее мейкап - с акцентом smoky eyes, а на губах – нюдовая помада. Она выглядит свежо и отдохнувше.

"1 или 2 Как макияж меняет людей. Я себя не узнаю. Как Вам новый make-up?” - поинтересовалась вдохновленная звезда. Также она призналась, что накрасилась для съемки, но что именно снимает певица, предпочла держать в тайне.

Наталья Могилевская похвасталась новым макияжем (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники не смогли определиться, зато не поскупились на комплименты.

На обох красотка

1 лучше...Глаза царицы Нифертити

Однозначно 1. Как глаза горят, а на фото 2 они просто манят

Наталья, Вы прекрасны, и 1 и 2 супер позитивная

Ну просто конфетка

Класс, какая вы хорошенькая! Макияж очень красивый! Вы красивенная, очень нежная и лучезарная красоточка с голливудской улыбкой!

Шикарная!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Наталья Могилевская похвасталась фигурой в купальнике.

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Автор: Lite