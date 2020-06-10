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Не узнать! Слава Каминская в белье и кожаном плаще поразила сменой имиджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2020 - 14:33
Не узнать! Слава Каминская в белье и кожаном плаще поразила сменой имиджа
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Солистка группы НеАнгелы внезапно стала блондинкой

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская умеет привлекать внимание и поддерживать интерес поклонников. То заинтригует рассказом о своем новом возлюбленном, то взбудоражит воображение жарким снимком. Свежий кадр в Instagram знаменитости также вышел весьма пикантным, но поразил не только этим.

35-летняя артистка поделилась фото в очень сексуальном образе - она позирует в черном нижнем белье, чулках и кожаном плаще, облокотившись на автомобиль. Слава дополнила эффектный лук распущенными волосами, красной помадой на губах и темным макияжем глаз.

Именно прическа певицы вызвала бурные обсуждения среди фанатов - ведь Каминская изменила своему фирменному рыжему цвету и стала яркой блондинкой!

Слава Каминская завела сеть пикантным фото (фото: instagram.com/babaslavka)

"У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап", - с юмором прокомментировала публикацию Слава.

Пользователи сети принялись активно обсуждать новый имидж и фигуру певицы в комментариях - многие даже признались, что не сразу ее узнали.

  • Как вам идёт блонд!!!
  • Красуня
  • Шикарно выглядите
  • Я вас не узнала
  • С этим короновирусом и пушап выгулять негде. а фото нереально горячее!!
  • агонь! круто!
  • Я оптимистка
  • Про пуш ап в точку
  • Жінка, яку потрібно наслідувати.Ви нереально крута.
  • Круто с таким цветом
  • Вся прелесть в выражении лица

Не узнать! Слава Каминская в белье и кожаном плаще поразила сменой имиджа

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская рассказала о новом избраннике и его отношениях с ее детьми.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины образСлава Каминская
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