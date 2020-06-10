Не узнать! Слава Каминская в белье и кожаном плаще поразила сменой имиджа

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Солистка группы НеАнгелы внезапно стала блондинкой

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская умеет привлекать внимание и поддерживать интерес поклонников. То заинтригует рассказом о своем новом возлюбленном, то взбудоражит воображение жарким снимком. Свежий кадр в Instagram знаменитости также вышел весьма пикантным, но поразил не только этим.

35-летняя артистка поделилась фото в очень сексуальном образе - она позирует в черном нижнем белье, чулках и кожаном плаще, облокотившись на автомобиль. Слава дополнила эффектный лук распущенными волосами, красной помадой на губах и темным макияжем глаз.

Именно прическа певицы вызвала бурные обсуждения среди фанатов - ведь Каминская изменила своему фирменному рыжему цвету и стала яркой блондинкой!

Слава Каминская завела сеть пикантным фото (фото: instagram.com/babaslavka)

"У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап", - с юмором прокомментировала публикацию Слава.

Пользователи сети принялись активно обсуждать новый имидж и фигуру певицы в комментариях - многие даже признались, что не сразу ее узнали.

Как вам идёт блонд!!!

Красуня

Шикарно выглядите

Я вас не узнала

С этим короновирусом и пушап выгулять негде. а фото нереально горячее!!

агонь! круто!

Я оптимистка

Про пуш ап в точку

Жінка, яку потрібно наслідувати.Ви нереально крута.

Круто с таким цветом

Вся прелесть в выражении лица

Скриншот комментариев

Ранее Слава Каминская рассказала о новом избраннике и его отношениях с ее детьми.

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Автор: Lite