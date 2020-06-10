Не узнать! Слава Каминская в белье и кожаном плаще поразила сменой имиджа

Солистка группы НеАнгелы внезапно стала блондинкой
Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская умеет привлекать внимание и поддерживать интерес поклонников. То заинтригует рассказом о своем новом возлюбленном, то взбудоражит воображение жарким снимком. Свежий кадр в Instagram знаменитости также вышел весьма пикантным, но поразил не только этим.
35-летняя артистка поделилась фото в очень сексуальном образе - она позирует в черном нижнем белье, чулках и кожаном плаще, облокотившись на автомобиль. Слава дополнила эффектный лук распущенными волосами, красной помадой на губах и темным макияжем глаз.
Именно прическа певицы вызвала бурные обсуждения среди фанатов - ведь Каминская изменила своему фирменному рыжему цвету и стала яркой блондинкой!
Слава Каминская завела сеть пикантным фото (фото: instagram.com/babaslavka)
"У пессимистки чашка наполовину пустая. У оптимистки чашка наполовину пуш ап", - с юмором прокомментировала публикацию Слава.
Пользователи сети принялись активно обсуждать новый имидж и фигуру певицы в комментариях - многие даже признались, что не сразу ее узнали.
Скриншот комментариев
Ранее Слава Каминская рассказала о новом избраннике и его отношениях с ее детьми.
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Автор: Lite