Не узнать: главная пышка Голливуда неожиданно похудела на 20 килограмм (фото)

Ребел Уилсон (фото: instagram.com/rebelwilson)

Актриса Ребел Уилсон шокировала похудением на 20 кг

Артистка Ребел Уилсон похудела на 20 килограмм и шокировала соцсети фигурой в облегающей одежде. Австралийская актриса долгое время считалась пышнотелой красавицей, однако решила начать бороться с лишними килограммами. Она бросила себе вызов и начала стремительно терять вес. Так, за последнее время знаменитости удалось сбросить 20 лишних килограмм.

Как в начале года сообщила Уилсон, она планирует до конца 2020-го сбросить 75 кг.

"Даже если вам придется ползти к своим целям, продолжайте идти, оно того стоит. Постарайтесь каждый день прилагать немного усилий... Я знаю, что некоторые дни срываются, вам хочется сдаться, вы раздражаетесь из-за отсутствия прогресса... но хорошие вещи встречаются на вашем пути. Цели в этом году? Я буду честна с вами, ребята - с моей миссией "Год здоровья" я попытаюсь сбросить 75 кг, а в плане карьеры я попытаюсь запустить один из моих фильмов в производство до конца года! Обе эти вещи требуют ежедневных усилий и постоянных неудач - но я усердно работаю", - написала в своем Instagram актриса 8 недель назад.

Сейчас же уже можно видеть первые результаты – минус 20 килограмм. И это – только начало, признается актриса. Артистка разместила снимок, на котором позирует в облегающем голубом костюме. Эти кадры были сделаны во время пробежки Уилсон вместе с ее тренером.

Ребел Уилсон похудела на 20 килограмм (фото: instagram.com/rebelwilson)

Стоит напомнить, как выглядела Ребел Уилсон до похудения.

Ребел Уилсон в 2019 году (фото: instagram.com/rebelwilson)

Напомним, что ранее Даша Квиткова рассказала о борьбе с лишним весом и идеальной диете.