"Узнал и полюбил": Потап рассказал о случае в Париже, изменившем его жизнь

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Певец вспомнил, как одна поездка помогла ему добиться успеха

Популярный продюсер и рэпер Потап восхищал на шоу Голос країни 9 своей стройной и подтянутой фигурой. Он смело надевал классические костюмы, которые ему невероятно шли. После финала проекта артист решил не тратить время зря и отправился отдохнуть в город любви и романтики – Париж. Правда, похоже, во Францю певец прилетел не один, а с Настей Каменских, ведь артисты даже не пытаюсь скрыть, что проводят время вместе, но от любых комментариев об их романе постоянно уходят. В Instagram Потап делится фотоочетами из европейской столицы. Он также рассказал мотивирующую историю, которая произошла с ним в Париже и изменила его взгляды на здоровый образ жизни.

Потап сфотографировался на фоне стеклянной Пирамиды, которая находится во дворе знаменитого музея Лувр. Он позирует в кофте и спортивных штанах - похоже, артист решил устроить пробежку и не дает себе расслабляться даже на отдыхе.

"Когда-то в Париже я неделю готовился к киевскому полумарафону, мне предстояла дистанция 10 км и я каждое утро ее бежал в течение недели, в разные стороны этого необычайного города, так я его и узнал и полюбил, приятно вернуться на улицы спортивных побед!" - написал он.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Кстати, Настя Каменских похвасталась снимком, сделанным в этой же локации, и заявила, что начала день активно - с утра решила пробежаться по городу. Похоже, делала она это не одна, а в приятной и привычной компании.

Стоит сказать, что поклонники рэпера оценили его мотивирующую речь и похвалили за целеустремленность и настойчивость.

"Вау! Молодец", "Вот это сила воли!", "Неожиданно", "У Насти видел фото в Париже. Вместе отдыхаете", "Похудел, красава вообще!", "Супер!", "Так ты бегун!" - писали восхищенные комментаторы.

В сториз Потап показал, как он на спор отжался от земли 25 раз. Судя по отметкам, продюсер проспорил собственному сыну Андрею и решил показать ему, на что способен. В конце короткого ролика за кадром слышен женский смех, на этом видео обреветься.

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

К слову, Настя Каменских похвасталась походом в Лувр. Она рассказала, что давно мечтала попасть в самый известный в мире музей, а также представила тизер оригинального клипа, в котором перевоплотилась в Мону Лизу.