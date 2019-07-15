"Уязвима и устаю от общения": Джамала взволновала поклонников упадком сил

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала сопроводила пост проникновенным фото

Джамала заставила поклонников переживать о своем самочувствие. Так, певица откровенно призналась многотысячной армии подписчиков, что ей пора в отпуск – перезарядиться, набраться новых сил, и снова в бой. Так, украинская исполнительницы отметила, что у нее время от времени наступают моменты "эмоционального перегорания", когда ей нужно отойти от дел и отдохнуть.

Джамала подчеркнула, что в такие моменты она становится очень уязвимой и ей тяжело воспринимать других людей.

"Всегда переживаю, когда наступает такой момент: я становлюсь очень уязвимой, сложнее воспринимаю чужих и несколько устаю от общения. Стараюсь всегда предупредить этот момент. Когда наступают только первые признаки, сразу планирую небольшой отпуск. Провести время с семьей, набраться сил и вдохновения - вот что сейчас необходимо", - пишет исполнительница.

При этом Джамала сопроводила свой пост следующими хештегами: #vacation #familytime (отпуск, время с семьей).

Также волнительный пост певицы сопровождает ее фото. На снимке Джамала очень сосредоточенно смотрит куда-то в далью. На ней сдержанный макияж. Отдельного внимания заслуживает прическа исполнительницы – выпрямленные черные волосы декорированы золотыми прядями.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы также поспешили прокомментировать ее новый пост и признание:

"Отдыхайте и набирайтесь сил! И помните - ваши птицы всегда с вами, мы вас любим"

"Эмоциональное выгорание... Как ценно, когда есть возможность сделать паузу, особенно с близкими людьми рядом"

"Дуже чуттєве фото. Джа, просто сама чарівність"

"Обязательно нужно отдохнуть, сил и терпения, мы вас любим"

"Отдыхайте!! Набирайтесь вдохновения, ждем новых песен"

"Останавливайтесь побыстрее! И берегите себя!"

"Крутое фото, понимаю Вас) оч знакомые чувства"

Скриншот поста: instagram.com/jamalajaaa

Скриншот поста: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, Джамала посетила открытие Одесского международного кинофестиваля, который стартовал 12 июля. Певица не только прошлась по красной дорожке, но также исполнила несколько своих хитов на открытии. Более того, Джамала показала сразу три очень необычных образа за один вечер.

Также до этого стильная Джамала покорила новой песней "Крок", которую записала в дуэте с украинским молодым музыкантом.