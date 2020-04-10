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Утюг, дрон и карантин: Ivan NAVI снял mood video "Тимчасовий релакс" на самоизоляции дома

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2020 - 12:10
Утюг, дрон и карантин: Ivan NAVI снял mood video "Тимчасовий релакс" на самоизоляции дома
Ivan NAVI

Команда креативно подошла к съемкам нового клипа

Планета - на временном релаксе, супергероями стали все, кто придерживается карантина, а признанный хит украинских радиоэфиров "Тимчасовий релакс" от Ivan NAVI наконец-то получил свое видео.

Идея mood video проста - заглянуть в окна к музыкантам и посмотреть чем они занимаются. Как оказалось, абсолютными непристойностями музыкального характера. Так, видимо, думают их соседи, но настоящие фаны любят каждого из них именно за это.

Ivan NAVI: “Майже 2 мільйони прослуховувань пісні “Тимчасовий релакс” лише на нашому офіційному Youtube каналі. Я співав її на найбільших фестивалях і сценах України, а відео на неї ми зняли вдома – се ля ві. В цьому швидкому світі ми всі хотіли тимчасового релаксу і отримали його зараз сповна. Слухайте хорошу музику і залишайтесь вдома. Пам’ятайте, що це все тимчасово!”

Режиссером видео стал Владимир Шурубура. Процесс "от идеи до реализации" занял 24 часа. Во время съемок видео Ivan NAVI погладил три футболки и двое брюк. За музыкантами подглядывал радиоведущий Виталий Сиротяк. Да, фамилия продюсера Ivan NAVI - Великий, Андрей Великий. Соседи жалуются, что барабанщик до сих пор играет на балконе. А вот судьба дрона пока остается неизвестной. Если увидите его в своем окне - обязательно напишите в инстаграм @ivan_naviofficial. Подробно рассмотреть дрон можно на видео.

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