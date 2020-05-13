Утренний кофе: беременная Джамала в ярком платье вышла на прогулку по Киеву

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Довольная певица насладилась чашечкой кофе на летней террасе

Джамала, которая находится на последних месяцах беременности, ответственно соблюдала карантин и практически не выходила из дома, чтобы не рисковать. Этот ребенок будет уже вторым для певицы, а двухлетний сын Эмир-Рахман не дает маме сильно заскучать на самоизоляции. Да и сама артистка не сидит без дела - она регулярно устраивает онлайн-выступления и примеряет стильные образы для домашних фотосетов. С 12 мая карантин в Украине был несколько послаблен - в частности, возобновили работу летние террасы кафе и ресторанов.

Джамала воспользовалась этим и отправилась на свою первую прогулку в центре Киева. Для выхода на улицы города звезда выбрала ярко-синее клетчатое платье свободного кроя и кроссовки. Несмотря на объемность, эффектный наряд хорошо подчеркнул заметно округлившийся животик певицы.

Артистка выпила кофе на летней террасе кафе своего мужа и с удовольствием позировала на свежем воздухе, подставив лицо солнышку.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Утренний кофе, шум улиц любимого Киева, в который потихоньку возвращается жизнь. Так мало нужно для настроения!" - поделилась своей радостью исполнительница.

В комментариях поклонники отметили, что беременность очень к лицу Джамале и оставили ей много теплых отзывов.

Вагітність прикрашає. Насолоджуйтеся!!!

Джа вы такая прекрасная

Какая вы красивая и солнечная

Яка ти красива вагітна мама

Жінка при надії що може бути краще!

Очень красивая

Джамало, Ви прекрасна! Промінчик...

Життя прокидається! І все по-новому, простіше і щиріше відчувається! Ми стали трішки іншими, мабуть кращими

Такая яркая) Клас

Вам очень идёт беременность!

Как красивы мамы в ожидании своего маленького чуда

Красивая! обнимательная фотка

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что ранее Джамала показала эксклюзивные фото с мамой из семейного архива.