Утренний кофе: беременная Джамала в ярком платье вышла на прогулку по Киеву

Довольная певица насладилась чашечкой кофе на летней террасе
Джамала, которая находится на последних месяцах беременности, ответственно соблюдала карантин и практически не выходила из дома, чтобы не рисковать. Этот ребенок будет уже вторым для певицы, а двухлетний сын Эмир-Рахман не дает маме сильно заскучать на самоизоляции. Да и сама артистка не сидит без дела - она регулярно устраивает онлайн-выступления и примеряет стильные образы для домашних фотосетов. С 12 мая карантин в Украине был несколько послаблен - в частности, возобновили работу летние террасы кафе и ресторанов.
Джамала воспользовалась этим и отправилась на свою первую прогулку в центре Киева. Для выхода на улицы города звезда выбрала ярко-синее клетчатое платье свободного кроя и кроссовки. Несмотря на объемность, эффектный наряд хорошо подчеркнул заметно округлившийся животик певицы.
Артистка выпила кофе на летней террасе кафе своего мужа и с удовольствием позировала на свежем воздухе, подставив лицо солнышку.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Утренний кофе, шум улиц любимого Киева, в который потихоньку возвращается жизнь. Так мало нужно для настроения!" - поделилась своей радостью исполнительница.
В комментариях поклонники отметили, что беременность очень к лицу Джамале и оставили ей много теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, что ранее Джамала показала эксклюзивные фото с мамой из семейного архива.