Утонченный соблазн: Тина Кароль пленила чувственным пляжным видео у океана

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица позировала на фоне бескрайнего океана

Тина Кароль, похоже, кардинально сменила имидж – ее фотосеты стали более пикантными и раскрепощенными, а порой степень их откровенности завораживает и пугает поклонников одновременно. Они не могут налюбоваться волнительными изгибами поп-дивы, которая перестала скрывать вою роскошную фигуру за вычурными нарядами. Теперь она с удовольствием позирует в коротких шортах и топах, делится завораживающими нежностью соблазнительными постельными снимками. Особенно фанам артистки понравился ее американский пляжный фотосет, бэкстейдж котрого она опубликовала в сториз Instagram.

Видео тут же оказалось на фан-страничке звезды. Тина позирует на пирсе, отперевшись о сваи деревянного причала, уходящего в океан. Накатывающие волны омывают ее стройные ноги, на которых фиксирует внимание камера. Короткий топ и трусики с высокой талией – единственная одежда певицы. Она кружит на берегу и танцует по песку в летящем платье на тонких бретелях.

"Тина Кароль на пляжах Америки!" - гласила подпись к завораживающим кадрам.

Под видео скопилось немало комментариев от восторженных поклонников поп-дивы.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Очень красиво и романтично, такая красивая и нежная!

Великолепная Тина! И почему я ее еще не увидела на пляже?

Жіноча гарна як завжди

Никогда не считала Тину классной, так как считала ее одной, единственной и саааамой лучшей

Красиво

Скриншот комментариев

Кстати, ранее Тина Кароль уже публиковала короткое эффектное видео с бэкстейджа свой новой пляжной американской фотосессии.

Ранее Тина Кароль восхитила романтичным и чувственным фото на берегу океана. Поклонники сравнили ее с обольстительной русалкой.

Напомним, что Тина Кароль заворожила пронзительным взглядом на пикантных пляжных фото. Певица позировала в белоснежном кроп-топе и шортах.