Утонченная леди: Лилия Ребрик восхитила фигурой в стильном комбинезоне

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Телеведущая заинтриговала поездкой на свадьбу

Лилия Ребрик буквально каждый день балует поклонников новыми образами, которые успевает примерять во время съемок передачи "Ранок з Україною" на телеканале "Украина". Пятница не стала исключением. В студии проекта именитая телеведущая блеснула роскошным стильным образом в треновом сегодня комбинезоне нежно-голубого оттенка.

Образ получился очень элегантным за счет струящейся ткани, четкой линии воротника и тонкого пояса, который подчеркивает талию Ребрик. Свой образ Лилия дополнила необычными туфлями на шпильке из разноцветных лоскутков. Именно обувь добавила образу пестрый акцент.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Свой пост Ребрик, как обычно, сопроводила историей. Так, телеведущая сообщила, что на выходных собирается посетить свадьбу свей кумы. И Лилия очень рада, что в кое то веки выступает на торжествен в роли гостьи, а не ведущей.

"Хтось цими вихідними зібрався на пікнік, хтось просто у себе на балконі насолоджуватиметься свіжим повітрям і лагідним сонечком, а я.... а ми йдемо цієї неділі на весілля до моєї кумасі. І знаєте - я в такому передчутті, тому що чи не вперше за останні декілька років я буду на весіллі гостем, а не ведучою. І дякую за це молодятам!" - пишет Ребрик.

При этом не обошлось без традиционного призыва к поклонникам. На этот раз ведущая попросила фанатов написать в комментариях пожелания на свадьбу. Лучшие она обещает зачитать на празднике.

"А в цей день забагато гарних слів і побажань не буває. Тому давайте пригадаємо разом якісь гарні, модні, креативні побажання в день весілля! Головне - шоб від душі! Найкращі- зачитаю на весіллі і передам від вас привіт молодятам. Тим самим відберу трохи хліба у ведучого", - смеется Ребрик.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Конечно, поклонники Лилии поспешили оставить свои отзывы:

Ви справжня красуня! Випромінюєте сонце, надихаєте, заряджаєте позитивом!

Як вам гарно в цьому комбінезоні!

Красотка!

А какой это цвет, Лилия? Кстати, очень к лицу, очень...

Ви дуже гарні, просто клас!

Яка ж ви гарна Ліля, захоплююсь вами, вашою весняною дитячою усмішкою, бажаю вам завжди бути такою квітучою!

Класний образ! Гарних і веселих вихідних!

Такая хорошенькая!

За молодих шаленої краси! Хто бачив краще, хай їм повилазе!))

Напомним, ранее Лилия Ребрик в эффектном платье поделилась весенним лайфхаком.

Также Ребрик посвятила танец любимому городу и назвала его "маленьким Парижем".