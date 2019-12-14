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"Устала от шумных застолий": травести-дива Монро рассказала, как будет праздновать Новый год

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.12.2019 - 09:30
"Устала от шумных застолий": травести-дива Монро рассказала, как будет праздновать Новый год
Травести-дива Монро (Фото: instagram.com/monritta)

Звезда сообщила, что будет встречать праздник в компании кошек

В преддверии Нового года украинская травести-дива Монро опубликовала на свою страничку в Instagram пост, в котором и рассказала, как будет встречать праздник.

41-летняя звезда поделилась, что значение новогодней ночи считает переоцененным.

"Столы ломятся от далеко не полезной еды, которую уже давно можно купить и есть в течении года! Я уже молчу про мумифицированные новогодние огоньки. Я не против шумных, веселых застолий, подарков и игрищ, вкусно и много пожрать- я первая, а прибухнуть, так вообще впереди планеты всей, тем более мой род деятельности последние 19 лет был тесно связан с ночной жизнью, и ложиться после двух - было нормой. Но, большинство живут в другом режиме, и новогодняя ночь в общепринятом формате - это стресс, удар по печени, поджелудке и бюджету! А потом похмельная кома с обжираловкой до 4го января", - написала в сети звезда.

&quot;Устала от шумных застолий&quot;: травести-дива Монро рассказала, как будет праздновать Новый годТравести-дива Монро (Фото: instagram.com/monritta)

Поэтому знаменитость задалась вопросом, что же плохого в том, что она хочет провести праздник одна и в спокойствии.

"Так почему мое желание провести новогоднюю ночь самой, с кошками, суши и книгой - это признак депрессии? Да я наконец-то прислушалась к себе и своим желаниям. Я спецом отказалась от всех выступлений и ведений, чтобы просто лечь спать трезвой и проснуться с легкой головой и отдохнувшей. А не искать 31ое декабря по углам своих скромных хором.

У меня праздники и встречи нового дня на протяжении уходящего года были чуть ли не каждую неделю. С поводом, без повода или просто в приятной компании под музыку Вивальди.

Я знаю, что 1го января кардинально моя жизнь измениться только если я захочу и приложу усилия. Но мне нравится её ежедневное течение. И мне не нужно загадывать список желаний, жечь бумагу, успеть выпить, если можно просто написать список в любой день и постепенно выполнять. Это же так просто. Мур", - подытожила Монро.

Напомним, ранее травести-дива Монро показала фото десятилетней давности.

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