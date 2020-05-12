Устала с ними: Анна Седокова откровенно рассекретила свой лишний вес

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Седокова подробно расписала свой новый тип питания

Анна Седокова - одна из самых откровенных исполнительниц. При этом экс-участница “ВИА Гры” покоряет фолловеров своей честностью. Певица не прячет свои недостатки, откровенно в них признается, а также предлагает поклонникам всем вместе выявлять проблемы и справляться с ними. К примеру, Седокова уже активно приступила к подготовке к летнему сезону купальников. Более того, Анна честно призналась, что набрала лишнее во время карантина. А именно - 6 килограммов, от которых будет избавляться с помощью популярного сегодня интервального голодания.

Так, Седокова уточнила, что на данный момент при росте 172 см весит 65,5 гк.

“Моему телу не нужны точно эти 6 лишних кг) Я устала с ними. И ставлю себе цель изгнать их. Я не себя не люблю, я ими не дорожу”, - отмечает певица.

Далее Анна очень подробно расписала фолловерам, что такое интервальное голодание, почему оно так популярно и как правильно его применять в жизни.

По словам певицы, интервальное голодание - это не диета, а образ жизни. При этом сама Аня не любит сидеть на диетах.

“Не могу сидеть на диетах, но Intermittent fasting (IF) - не диета, а образ жизни, который можно подстроить к любому графику, и он помогает похудеть и оздоровить организм”, - пишет исполнительница.

“В чем суть? Такой способ не указывает, ЧТО нужно есть, он указывает, КОГДА нужно есть. Самый популярный метод - 16/8, или протокол Leangains, он был предложен фитнес-экспертом Мартином Беркханом и представляет собой отсутсвие еды в течении 16 часов, а в остальные 8 вы распределяете 2-3 приема пищи . И самый большой плюс, что нет ограничений, а значит, мы можем позволить себе любимые слабости. У меня чуть другая схема 20/4 В последние 5 дней я начинала есть в 14 и заканчивала в 18 , удивительно как легко мне стало не завтракать . Но сейчас думаю смешу на два часа пораньше . Я больше сбрасываю когда не ем по вечерам (логично). Так что теперь я буду есть с 12 до 16.

Почему это работает? Диетологи говорят, что отказ от пищи на 16 часов делает организм менее чувствительным к углеводам и уменьшает чувство голода. В это время организм сжигает все лишнее, не отвлекаясь на переваривание пищи. А если сочетать IF с тренировками, тело станет более рельефным и подтянутым. Чтобы было легче скачай себе программу не телефон , в Apps есть больше 20 различных. Я сейчас скачала, разберусь и напишу о лучших”, - мотивирует исполнительница.

Тем временем поклонники Седоковой поспешили оставить комментарии под ее новым постом. Некоторые уже пробовали подобный тип питания.

Я с начала карантина (конец марта) на 16/8, но пока не скинула ни единого кг( но лицо стало чище, хоть какие-то плюсы.

Я уже 2 неделю на интервальном 16/8. Пока не становилась на весы, поставила цель месяц и минус 5 к

Я второй месяц на этой диете, - 12 кг

Уже год на ИГ - идеальная система

А я вот худая, но вот вообще не в форме. После 2 беременностей, родов и гв. И никак не могу в форму себя привести. Интересно может ли помочь голодание.

Было бы круто почитать пост о том, как добавить см к росту) я бы точно села на такую "диету")

Скриншот комментариев: instagram.com/annasedokova

Напомним, ранее Седокова пристыдила Тодоренко за слова о домашнем насилии.