Ушла в отрыв: Маша Ефросинина в стильном луке устроила "модный показ" прямо в саду

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая отправилась на "вечерний полив" в элегантном наряде

Маша Ефросинина не скучает на карантине и поклонникам не дает - ведущая помогает поддерживать форму, показывая эффективные тренировки, а также вдохновляет мотивирующими размышлениями. Теледива уже очень соскучилась по светским выходам, так что примеряет стильные образы дома, а также на природе - на днях звезда устроила яркую фотосессию прямо в поле. Но этого ей оказалось мало, так что артистка "ушла в отрыв" у себя в саду.

Маша устроила настроящий модный показ, пройдя по садовой дорожке, как по подиуму. Для столь эффектного появления ведущая выбрала элегантный и женственный образ - красное платье миди и туфли-лодочки в тон, а сверху надела стильное пальто молочного цвета. Завершают лук лаконично собранные в пучок волосы и крупные солнцезащитные очки.

На видео Ефросинина уверенно дефилирует по дорожке, будто модель по подиуму.

"Всё, сегодня я в отрыв!... На вечерний свой полив!" - прокомментировала юморная телезвезда.

Подписчики оценили чувство юмора и идеальный стиль Маши и засыпали ее восхищенными комментариями.

Воу воу воу здесь точно нужен полив

Нравится мне Ваш юмор

Супер, ви прекрасні

Ааааа, Кайф

Ви надзвичайно крута!

Гарне пальто

Крутой вечерний полив))

Маша приколяша

Маша, вы супер! Само Совершенство! Восхищаюсь Вами!

Это очень смешно

Неперевершена !!!!!

Маша, Вы прекрасна!!! Чувство юмора и самоирония просто суперррр!!! Тот случай когда и умная, и красивая!!! Сочетание бомба!!!

Леди совершенство!

Супер . Всегда такие ваши видео поднимают настроение

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Ефросинина поделилась тренировкой для железного пресса и упругих ягодиц.

Автор: Марина Настевич