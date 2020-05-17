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Ушла в отрыв: Маша Ефросинина в стильном луке устроила "модный показ" прямо в саду

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.05.2020 - 13:07
Ушла в отрыв: Маша Ефросинина в стильном луке устроила "модный показ" прямо в саду
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая отправилась на "вечерний полив" в элегантном наряде

Маша Ефросинина не скучает на карантине и поклонникам не дает - ведущая помогает поддерживать форму, показывая эффективные тренировки, а также вдохновляет мотивирующими размышлениями. Теледива уже очень соскучилась по светским выходам, так что примеряет стильные образы дома, а также на природе - на днях звезда устроила яркую фотосессию прямо в поле. Но этого ей оказалось мало, так что артистка "ушла в отрыв" у себя в саду.

Маша устроила настроящий модный показ, пройдя по садовой дорожке, как по подиуму. Для столь эффектного появления ведущая выбрала элегантный и женственный образ - красное платье миди и туфли-лодочки в тон, а сверху надела стильное пальто молочного цвета. Завершают лук лаконично собранные в пучок волосы и крупные солнцезащитные очки.

На видео Ефросинина уверенно дефилирует по дорожке, будто модель по подиуму.

"Всё, сегодня я в отрыв!... На вечерний свой полив!" - прокомментировала юморная телезвезда.

Подписчики оценили чувство юмора и идеальный стиль Маши и засыпали ее восхищенными комментариями.

  • Воу воу воу здесь точно нужен полив
  • Нравится мне Ваш юмор
  • Супер, ви прекрасні
  • Ааааа, Кайф
  • Ви надзвичайно крута!
  • Гарне пальто
  • Крутой вечерний полив))
  • Маша приколяша
  • Маша, вы супер! Само Совершенство! Восхищаюсь Вами!
  • Это очень смешно
  • Неперевершена !!!!!
  • Маша, Вы прекрасна!!! Чувство юмора и самоирония просто суперррр!!! Тот случай когда и умная, и красивая!!! Сочетание бомба!!!
  • Леди совершенство!
  • Супер . Всегда такие ваши видео поднимают настроение

Ушла в отрыв: Маша Ефросинина в стильном луке устроила &quot;модный показ&quot; прямо в саду

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Маша Ефросинина поделилась тренировкой для железного пресса и упругих ягодиц.

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Маша Ефросининаобраз
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