Не в чем упрекнуть: Остапчук впервые показал свою возлюбленную и поделился деталями романа

Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведущий после развода решился рассекретить свою девушку

Владимир Остапчук, наконец-то, решил больше не скрывать новую возлюбленную и, выждав время, пока уляжется скандал с его бракоразводным процессом, представил ее Катей Осадчей и зрителям программы "Светская жизнь" на канале 1+1.

Его избранницу зовут Кристина Горняк, она – практикующий нотариус, к тому же творческая увлеченная личность. Владимир и Кристина встетились с Катей, чтобы рассказать о том, как зародился их роман.

Шоумен отметил, что познакомился с девушкой на свадьбе ее подруги в Италии в августе прошлого года, но тогда не оценил ее по достоинству – они перебросились парой фраз и разошлись по своим делам. И лишь потом, во время участия ведущего проекте Танцы со зведами-2019 снова встретил ее за кулисами шоу. Девушка также увлекается бальными танцами и пришла поддержать друга-хореографа.

Владимир Остапчук, его избранница Кристина и Катя Осадчая (фото: instagram.com/svitsketv)

"Мой товарищ Игорь Кузьменко когда-то выиграл в проекте с Могилевской и этого сезона он тоже принимал участие, а другие знакомые участвовали в постановках разных номеров, поэтому я хожу на эти шоу. Мы общались с Владимиром уже с сентября", - поделилась Кристина.

В октябре пара отметила день рождения девушки в Стамбуле, но съезжаться влюбленные не спешили. Так, вместе они начали жить лишь в мае этого года – совсем недавно.

Также Горняк прокомментировала шквал негатива, с которым ей пришлось столкнуться в сети, ведь сразу же после объявления об официальном разводе ее имя рассекретили журналисты, хотя никаких комментариев пара тогда еще не давала.

"Я никогда не была публичной и Владимир знает, что для меня это было нелегко. Я не обращаю внимания на хейт, у меня есть такая любовь к себе и я знаю, мои близкие знают, мои друзья знают как оно на самом деле. Поэтому я не чувствую никакой вины. Верно сказал Владимир, что счастливую семью не разбить. Они не вместе с августа", - прокомментировала она.

Владимир же добавил, что полгода скрывал возлюбленную от посторонних по ее просьбе.

Видео: YouTube/Светская жизнь

На странице в Instagram ведущий показал эффектное совместное фото из Парижа.

"Я, по сути уже будучи холостяком (мой бракоразводный процесс - бюрократическая машина уже была запущена), так и занимался своими делами, но… в моей жизни произошеел тот самый Счастливый случай…. Я снова увидел Ее. И где бы вы думали? Правильно, за кулисами шоу “Танці з зірками”. ..Да, мы первое время были на “вы”. Именно эту встречу мы сейчас считаем началом наших отношений, именно тогда, между нами проскочила та самая искра. А потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и .... Остальное мы храним для себя", - написал шоумен и поблагодарил возлюбленную за терпение и выдержку.

"Спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов. Ты прекрасно знаешь - тебя не в чем упрекнуть. Ты меня поддерживаешь, вдохновляешь и окрыляешь", - отметил он.

Владимир Остапчук и Кистина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Кристина же, в свою очередь, также разместила на странице аналогичный снимок с Владимиром и поблагодарила его за любовь, заботу, поддержку и трепетное отношение.

"Ты — ответственный и целеустремленный! Ты — самый лучший мужчина, друг, папа, сын и пример для многих! Твори и иди вперед, а я всегда поддержу и буду держать тебя за руку, как и договаривались!" - написала девушка.

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Автор: Аня Бойчук