Такие умницы: Екатерина Кухар умилила совместной балетной тренировкой с 5-летней дочкой (видео)

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Девочка внимательно повторяет упражнения за мамой

Екатерина Кухар и Александр Стоянов не перестают восхищать талантами своих детей - 10-летнего Тимура и 5-летней Насти. На днях, Екатерина уже хвасталась гибкостью дочери, которая с легкостью садится в поперечный шпагат. Свой новый пост прима-балерина посвятила урокам с дочерью, благодаря которым малышка развила свою гибкостью. Украинская прима-балерина давно обещала фолловерам показать, как тренируется с детьми и поделиться личным опытом. Обещание выполнено!

На новом видео звездная мама с дочкой сидят на полу. 5-летняя Настя с интересом наблюдает и повторяет за мамой. К слову, Кухар общается с дочкой в том числе на английском языке! Так что урок проходит по максимуму полезным.

Также Екатерина поделилась личным опытом обучения в балетной школе. Выяснилось, что в детстве у будущей прима-балерины были некоторые трудности — слишком мягкие связки. Из-за чего Екатерина часто получала травмы. Поэтому балерина показала, как с самого детства с помощью упражнений сделать связки крепкими.

“Когда я только пришла в хореографическое училище, оказалось, что мои детские связки очень мягкие и нежные. Многие преподаватели называли меня «Бемби», говоря о том, что мои ноги, словно «ножки оленёнка». Так как связки были слабые, у меня часто была проблема с подворачиванием ноги. Если конкретно — сустава, который крепит стопу и голень. Мой преподаватель Валерий Петрович Ковтун, зная мою проблему, рекомендовал делать #battementtendu, после того, как я подворачивала ногу. Неважно, в кроссовках на улице или в балетном зале, я становилась и 100 раз в сторону выполняла батман тандю”, — рассказывает Кухар.

Далее Екатерина поделилась наиболее эффектным упражнением для укрепления связок.

“Когда в очередной раз я попала к спортивному доктору со своим отечным внешним суставом, он показал первое движение, которое мы с Настей выполняем на видео — «собирание песочка». Если его делать от 50 до 200 раз в день, очень хорошо укрепляются не только связки, но и сухожилия в пальцах. И именно этот комплекс упражнений, который я долго разрабатывала лично для себя, укрепил мне голеностоп. Я решила поделиться с вами этим комплексом упражнений и привлекла Настю, чтобы вы посмотрели, какие ошибки могут делать малышки на первых порах. Желаю приятных занятий и крепких мышц!” — подытожила прима-балерина.

Фолловеры Екатерины поспешили поблагодарить ее за столь полезное видео:

Спасибо огромное Екатерина,за ваш комплекс упражнений! Могли бы вы поделиться ещё комплексом для укрепления запястья?

“Учту Ваши пожелания”, — пообещала Кухар.

Вы такие умницы! Спасибо за упражнения, пойду пробовать

Как это полезно и хорошо ,что Вы даёте такие полезные рекомендации, это многим поможет. Вы обе такие нежные красотки.

Что может быть прекрасней?) с мамочкой и ещё какой мамочкой заниматься вот так, рядышком)

Прекрасна музика, я на мить відчула себе балериною! Клас!

Такс, пришло время пособирать песочек))

Вы очень красивая и талантливая!!

Тренировка дома с мамой, что еще нужно

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее Александр Стоянов восхитил физическими способностями детей.

Автор: Юля Петрова