ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ультра короткие шорты и стальной пресс: Маша Ефросинина впечатлила смелым образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2019 - 20:34
Ультра короткие шорты и стальной пресс: Маша Ефросинина впечатлила смелым образом
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая предстала перед поклонниками в непривычном для нее наряде

Популярная телеведущая Маша Ефросинина всегда демонстрирует безупречный стиль в одежде, отдавая предпочтение классическим нарядам и фасонам. Она умеет выглядеть подчеркнуто элегантное и изысканно, а также признается, что демонстрация отрытой сексуальности ей удается плохо, ведь она не умеет принимать томные позы и демонстрировать на камеру чувственность. Но, похоже, Маша несколько слукавила, ведь ее свежий снимок в Instagram  - прямое доказательство обратного.  

Теледива устроила фотосет на берегу Киевского моря, а наряд был совершенно нетипичным для Маши. Ультра короткие шорты, прозрачная туника изумрудного цвета, под которой виднелось белье, яркий сексуальный макияж глаз сделали ведущую соблазнительной и неотразимой. Особого внимания заслужил ее стальной пресс и плоский животик, который поклонники смогли рассмотреть благодаря порыву ветра, который распахнул блузку, явив миру стройные формы Маши.

"Если что, рассвет в 4.45 утра на Киевском море чудесный", - оставила она подпись под красочным снимком.

Ультра короткие шорты и стальной пресс: Маша Ефросинина впечатлила смелым образом

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Снимок "спровоцировал" подписчиков звезды на шквал комплиментов. Такой Машу они еще не видели. Поклонники отметили, что ведущая выглядит молодо и сексапильно, а ее формы смело можно назвать идеальными.

"Если что, то Вы perfect", "Необычное фото Маши", "Очень красивая!", "Шикарная девушка!", "Мария, вы великолепны", "Отличная фигура", "Вау, Мария, вы прекрасны", "Какая красота", "Какой чудесный макияж!", "Да, действительно, вы проделали большую роботу над собой и прекрасно выглядите!" - писали комментаторы.

Напомним, что Маша Ефросинина умилила сеть трогательным семейным снимком.

Ранее Маша Ефросинина поделилась жизненный мотивацией. В честь своего 40-летия она озвучила важные советы и выводы.

"Теперь можно шалить": Ефросинина взволновала пикантным фото в день рождения "Любовью нельзя испортить": Маша Ефросинина поделилась жизнными уроками мудрой мамы
Новости Украины Маша Ефросинина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь