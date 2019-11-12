Даже улицы перекрыли: Sonya Kay "прокатилась" на лимузине по Днепру (видео)

Sonya Kay (фото: пресс-служба)

Более того, певица предстала в эффектных образах

Трендсеттер новой украинской музыки - Sonya Kay представляет свежее видео на совершенно новую песню "Ходим". Автором слов и музыки выступил Артем Пивоваров, а над аранжировкой работали электронный дуэт Ost&Meyer.

Съемки видео проходили в Киеве, где певица вместе со съемочной командой устроили настоящий Форсаж - экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.

Режиссерами клипа выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, которые в свое время сотрудничали с Олей Поляковой, группой Антитела, TamerlanAlena и многие другие. Клип "Ходим" станет уже второй совместной работой Sonya Kay и режиссеров. А стильные и одновременно провокационные образы создавала Аиша Милевская.

Sonya Kay - Ходимо

"Обожаю экстрим, который постоянно происходит со мной на съемочной площадке. На этот раз мы "ездили" в лимузине по воде, а в яхте гоняли по улицам Киева, с десятью патрульными машинами и перекрытием улиц. Мы почти стали героями местных хроник. Только ленивый нас не снимал на телефон. Удивительно, что мы еще не попали на первые полосы новостей как злостные нарушители порядка. Шучу. Мы очень надеемся, что нашим зрителям понравятся и наша новая песня, немножко эротические образы, и сам клип с неожиданным сюжетом", - поделилась Sonya Kay.

Sonya Kay в съемках нового клипа

Напомним, ранее Sonya Kay "взорвала" сеть откровенными фото. На фото Соня позирует в белом полупрозрачном белье и трендовых ботильонах.