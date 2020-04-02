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Украл самогон: ведущий Нового канала пошел на обман

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2020 - 17:25
Украл самогон: ведущий Нового канала пошел на обман
Максим Узол (фото: Новый канал)

Ведущий тревел-реалити Нового канала «У кого більше?» Максим Узол считает, что разыграть кого угодно можно не только 1 апреля. Главное – без серьезных последствий

Макс поделился забавной историей из детства, тогда он решил подшутить над крестным.

– Мне было 10 лет, – вспоминает Макс. – Дома отмечали какой-то праздник, большое застолье. К нам в гости на велосипеде приехал крестный моей сестры. Я гулял во дворе и решил рассмотреть его велосипед, пока тот здоровался с родителями. На багажнике увидел бутылку с самогоном, и в моей юной голове родился план. Нет, не выпить с одноклассниками (улыбается). Я нашел такую же бутылку, налил туда воды из-под крана и поставил ее на багажник. Долго ждал, чтобы крестный наконец-то подошел к велосипеду, раскрыл подмену, начал ругаться, и мы бы посмеялись. Но никто так и не подошел. Я пошел гулять с друзьями и забыл об этом.

По словам Макса, подмену заметили только спустя полчаса. Он во всем признался, обошлось без скандалов.

– Оказалось, за столом собрались гости, – рассказывает ведущий Новому каналу. – Дед председательствует. И говорит: «Ну что, кум, ты долго нахваливал свой самогон, неси уже, попробуем. Кум наливает, дед выпивает. Кривится, закусывает, а потом выдает: «Что-то слабый у тебя, Коля, самогон». Налили еще одну. Дед выпивает, морщится, говорит: «Нет, Коля, все-таки слабый». Кум наливает себе, нюхает…И понимает, что это уже не самогон. С того дня дядя Коля никогда не оставлял бутылку на багажнике.

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