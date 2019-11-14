Украинский певец Art Demur представляет клип с невероятными пейзажами Карпат

Art Demur (фото: пресс-служба)

"Про нас" - это, в первую очередь, песня об эмоциях, чувствах, которые переживал почти каждый.

Art Demur (Артем Мурача), известный своим участием в "Голосе страны" и сотрудничеством с представителем Австрии на "Евровидении 2017" Натаном Трентом представляет клип на сингл "Про нас».



В кадре главный герой и его пара. Они все время пытаются догнать друг друга, ссорятся, блуждая Карпатами. То ли вернуть отношения, которые были между ними, то ли сказать последние важные слова. Но как только они замечают друг друга - кто-то из них сразу же исчезает. И чем больше шагов навстречу они делают, тем дальше их что-то отталкивает в разные стороны. На самом деле, эти двое живут в разных мирах, параллельных измерениях, которые никогда не пересекутся и их встреча никогда не произойдет. Ибо история их отношений уже закончилась.



"Про нас" - это, в первую очередь, песня об эмоциях, чувствах, которые переживал почти каждый. Чувственная музыка сочетается со своеобразным монологом: любая история заканчивается, но разве можно это просто принять и отпустить?" - рассказывает Артем.

Art Demur - Про нас

Режиссер видео "Про нас" Дима Елисиченко и команда "Black production" сразу нашли общий язык с артистом. Оператор Саша Дудченко держал руку на пульсе, чтобы снять красивые кадры за считанные минуты до захода солнца, Антон Елисиченко маневрировал кроном в небе, чтобы показать Карпаты во всей красе сверху.



"У нас даже сомнений не возникало в том, что снимать мы будем в естественных условиях, а не в декорациях и павильонах, и поэтому мы отправились в Карпаты для поиска локации. Три дня съемок, более 2000 км пути, подъемы в 4 утра, горные серпантины, туман и дожди. Мы долго скитались, даже несколько раз потерялись, и честно говоря, были шокированы, что практически не осталось мест, где природа бы осталась нетронутой, где бы не было вырублено лесов", - делится впечатлениями певец.





"Мы постарались сделать историю максимально простой, но в то же время придать ей какой-то изюминки. Это история о любви. О странном любви", - рассказывает режиссер Дима Елисиченко.



Напомним, что "Про нас" это первый сингл из будущего альбома Art Demur, который он планирует представить весной.