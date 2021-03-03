Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Известный украинский дизайнер ювелирных украшений Валерия Гузема отпраздновала свое 30-летие. Пышное празднество она провела в одном из столичных ресторанов в окружении знаменитостей. Формат праздника – бал. Украинские звезды по этому поводу продемонстрировали роскошные наряды.

Соответствующие фото и видео опубликовали Андре Тан и Екатерина Кухар на своих страницах в Instagram.

Как стало известно, на тематической вечеринке побывали Санта Димопулос, Екатерина Кухар, Андре Тан, Полина Неня, Евгений Кот, Екатерина Сильченко, Ирина Горовая и многие другие популярные знаменитости.

Валерия Гузема устроила бал с украинскими звездами (скриншоты: Instagram)

Представительницы слабого пола появились на публике в красивых длинных платьях преимущественно пастельных оттенков или полностью черные, а также дополнили свои образы модными аксессуарами. При этом мужчины предстали в стильных костюмах.

Стоит отметить, что при этом, несмотря на формат мероприятия, ни один из присутствующих не носил маску. Даже классическую маскарадную маску.

Кроме того, на мероприятии было много танцев и даже выступил знаменитый балет Freedom. Музыка на мероприятии была живая. На благотворительном балу выступал целый оркестр. Также публику развлекал коллектив TVORCHI, который соревновался за возможность представлять Украину на Евровидении 2020.

Валерия Гузема пригласила на бал балет Freedom и коллектив TVORCHI (скриншоты: Instagram)

В конце праздника именинницу мокнули головой в торт.

Валерия Гузема веселится на балу (скриншот: Instagram)