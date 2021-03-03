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Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Новина українською → Среда 03 марта 2021 14:25
Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски? Валерия Гузема устроила бал с украинскими звездами (фото: instagram.com/saba.musina)
Автор: Анна Киселева

Известный украинский дизайнер ювелирных украшений Валерия Гузема отпраздновала свое 30-летие. Пышное празднество она провела в одном из столичных ресторанов в окружении знаменитостей. Формат праздника – бал. Украинские звезды по этому поводу продемонстрировали роскошные наряды.

Соответствующие фото и видео опубликовали Андре Тан и Екатерина Кухар на своих страницах в Instagram.

Как стало известно, на тематической вечеринке побывали Санта Димопулос, Екатерина Кухар, Андре Тан, Полина Неня, Евгений Кот, Екатерина Сильченко, Ирина Горовая и многие другие популярные знаменитости.

Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Валерия Гузема устроила бал с украинскими звездами (скриншоты: Instagram)

Представительницы слабого пола появились на публике в красивых длинных платьях преимущественно пастельных оттенков или полностью черные, а также дополнили свои образы модными аксессуарами. При этом мужчины предстали в стильных костюмах.

Стоит отметить, что при этом, несмотря на формат мероприятия, ни один из присутствующих не носил маску. Даже классическую маскарадную маску.

Кроме того, на мероприятии было много танцев и даже выступил знаменитый балет Freedom. Музыка на мероприятии была живая. На благотворительном балу выступал целый оркестр. Также публику развлекал коллектив TVORCHI, который соревновался за возможность представлять Украину на Евровидении 2020.

Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Валерия Гузема пригласила на бал балет Freedom и коллектив TVORCHI (скриншоты: Instagram)

В конце праздника именинницу мокнули головой в торт.

Украинские звезды удивили нарядами на балу известного дизайнера: а где маски?

Валерия Гузема веселится на балу (скриншот: Instagram)

Напомним, что ранее Екатерина Кухар показала завораживающее фото на морском побережье среди цветов.

Также Андре Тан рассказал о главных ошибках в подборе аксессуаров: шапка и перчатки одного цвета - это скучно.

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