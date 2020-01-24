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Украинские звезды собрали 150 000 гривен на спасение от разрушения дома Николая Леонтовича

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.01.2020 - 15:50
Украинские звезды собрали 150 000 гривен на спасение от разрушения дома Николая Леонтовича
Снежана Егорова и Наталья Могилевская (фото: пресс-служба)

Во время мероприятия провели открытый благотворительный аукцион, на котором было продано 8 произведений искусства.

В день памяти всемирно известного украинского композитора Николая Леонтовича состоялся большой благотворительный концерт ради спасения от разрушения дома, в котором в конце XIX века провел свое детство знаменитый украинский композитор, автор аранжировки знаменитого «Щедрика», который стал для всего мира настоящим гимном Рождества. Во время мероприятия с участием украинских звезд и благотворительного аукциона удалось собрать 150 000 гривен.

Инициативу президента Фонда гуманитарного развития Украины Наталии Заболотной по реновации уникального объекта украинского культурного наследия поддержали знаменитые артисты и художники. В этот вечер на сцене Культурного центра Freedom Hall выступили Наталья Могилевская, Тayanna, Тоня Матвиенко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич. Открыли вечер всемирно известный хор «Щедрик», известный поэт и издатель Иван Малкович и один из лучших в мире скрипачей-виртуозов Илья Бондаренко. Ведущей вечера #Leontovych_Help и благотворительного аукциона выступила актриса, писательница и телеведущая Снежана Егорова.

Украинские звезды собрали 150 000 гривен на спасение от разрушения дома Николая Леонтовича

Jerry Heil

Украинские звезды собрали 150 000 гривен на спасение от разрушения дома Николая Леонтовича

Наталья Могилевская

Украинские звезды собрали 150 000 гривен на спасение от разрушения дома Николая Леонтовича

Тоня Матвиенко

Украинские звезды собрали 150 000 гривен на спасение от разрушения дома Николая Леонтовича

Тayanna

Украинские звезды собрали 150 000 гривен на спасение от разрушения дома Николая Леонтовича

Анна Буткевич

Гостями благотворительного приема стали представители политического истеблишмента и культуры Ирина Борзова, Людмила Пышная, Иван Гинянский, Дмитрий Гордон с женой Олесей Бацман, Лариса Евтухова, Тимофей Нагорный, Виталина Ющенко, Екатерина Одарченко, Наталия Нетовкина, Анатолий Соловьяненко, Павел Шилько, Александр Серый, Габриэла Масанга, Елена Пржонская, а также все неравнодушные.

Во время мероприятия провели открытый благотворительный аукцион, на котором было продано 8 произведений искусства. Среди топ-лотов – фоторобота известного украинского фотографа Игоря Гайдая «Семки», коллажный жакет «Revolution» известной американо-украинской художницы Ольги Рондяк, картины львовских художников Михаила Демцю «Весна» и «Три стога» Ореста Белоуса, работы «Любовь» киевской художницы Александры Жумайловой-Дмитровской и Романа Минина «Зеркало нашей духовности».

Довольно ажиотажными лотами стали два платья известного украинского дизайнера Юлии Магдыч и лампа «Бойковский дом» архитектора Павловского, выполненная в технологии Tiffani.

«Главная миссия гражданского общества – будить. За эти два года нам удалось привлечь внимание к факту разрушения дома Николая Леонтовича в селе Шершни, – поделилась Наталья Заболотная. – Считаю большой победой то, что мы спасли его от планов властей Винницкой области о сносе. В течение двух благотворительных акций Фонда гуманитарного развития Украины удалось собрать 350 000 гривен. Мы понимаем, что этого мало для реновации и создания мемориального дома Николая Леонтовича. Однако мы уже можем профинансировать проект реставрации и развития, а также создания интерьерных и экспозиционных решений. Я верю, что вскоре дом Леонтовича появится из руин и станет ценной жемчужиной в анналах украинского наследия и новым указателем на украинском и международной культурной карте. Я искренне благодарю тех меценатов, которые внесли посильный вклад в спасение памятника. Особая благодарность нашим партнерам – радиохолдингу Business Radio Group, украинским артистам, художникам и дизайнерам, которые сделали свой весомый нематериальный вклад в сохранение домика детства всемирно известного композитора».

В планах благотворителей и местной общины реновация и музеификация дома. Кроме музея, планируют создать на его базе детскую музыкальную школу им. Николая Леонтовича, театр под открытым небом и постоянную международную резиденцию Святого Николая. В 2018 году по результатам архитектурного конкурса эскизов был выбран эскиз-проект архитектора Алексея Семирога-Орлика, который предложил сохранить дома Леонтовича в максимально аутентичном виде с применением современных технологий.

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