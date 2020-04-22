Украинская Шакира: Вика из НеАнгелов в коротких шортах и с голым животиком завела жарким танцем

Певица показала свой танцевальный экспромт
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы не привыкла унывать, а предпочитает щедро делиться позитивом с поклонниками. Карантин певица коротает в Харькове в окружении семьи, но ее будни далеко не серые, а наполненные хорошим настроением, которое певица умеет создавать себе и окружающим сама. Так, артистка опубликовала яркое видео, на котором не только продемонстрировала свои стройные и подтянутые формы, но танцевальные способности.
На звезде – короткие черные шорты, завязанная на тугой узел под грудью рубашка того же цвета, которая позволила похвастаться плоским животиком, и удобные кроссовки. Девушка предпочла обойтись без макияжа, а волосы предусмотрительно собрала сзади. Она пластично двигается в такт зажигательной мелодии. Во время записи ролика, в кадре внезапно появилась любимая племянница певицы, которое решила показать тете увлекательное видео. Вика предложила девочке присоединиться к ней и потанцевать вместе, но та отказалась.
"В любой не понятной ситуации танцуй! Как вам моя импровизация?Танец бодрит лучше кофе", - заверила артистка.
Поклонники в первую очередь оценили фигуру звезды, но и восхитились ее чувством ритма.
Скриншот комментариев
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