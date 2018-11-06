Украинская Шакира: Каменских поразила фанатов кардинальной сменой имиджа

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Всем поклонникам артистка посоветовала не бояться рисковать

Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, опубликовала фотографию в совершенно новом имидже. Соответствующее фото Каменских разместила на своей странице в Instagram.

Она сообщила поклонникам, что выполняет обещание о кардинальном изменении внешности и поделилась, что новый опыт ей очень понравился.

"Я обещала решиться на кардинальные изменения имиджа. И вот для съемок клипа #LOMALA я прошла через три радикальных перевоплощения. Лично мне этот опыт очень понравился. Было очень необычно и интересно. Друзья, ни в коем случае нельзя бояться перемен! Ведь за ними всегда грядет что-нибудь новое, яркое и хорошее. В противном случае, если не решаться на эксперименты, можно так и не раскрыть свой потенциал", - написала Каменских и призвала всех рисковать и экспериментировать.

"Поэтому я призываю всех рисковать, раскрепощаться и открывать новое внутреннее я. Не откладывайте на потом. Действуйте!" - добавила артистка.

На фото она предстала перед поклонниками в необычном золотистом костюме и с длинными белокурыми волосами.

Скриншот фото (instagram.com/kamenskux)

Фанаты пришли в восторг от ее образа и сравнили ее с Бейонсе и Шакирой. Кроме того, они написали, что светлый цвет волос ей очень идет.

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Настя Каменских поздравила родного человека с днем рождения.

А также мы писали о том, что Каменских нарвалась на критику из-за вульгарности.

Видео: РБК-Украина