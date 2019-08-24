ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Украинская принцесса": Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.08.2019 - 11:44
"Украинская принцесса": Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица исполнила гимн Украины в рамках торжественных мероприятий в Киеве

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая на днях порадовала своих многочисленных поклонников новым откровенным клипом "Вабити", приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины 24 августа. Певица вместе с другими исполнителями спела гимн Украины, причем сделала это в весьма необычной локации - на крыше киевской консерватории. Для такого важного выступления артистка выбрала роскошный дизайнерский наряд белого цвета - отметим, что именно этот цвет являлся доминирующим в празднике 2019 года, символизируя чистоту и надежду.

На своей странице в Instagram Кароль опубликовала несколько фото, которые позволяют в деталях рассмотреть ее эффектный образ. Тина блистала в пышном платье от бренда Ashi Studio с длинным шлейфом и разрезом спереди. Глубокий вырез ассиметричного кроя обнажает одно плечо артистки.

&quot;Украинская принцесса&quot;: Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости&quot;Украинская принцесса&quot;: Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Дополняют лук босоножки на шпильке, распущенные волосы, дизайнерские украшения и фирменная красная помада.

&quot;Украинская принцесса&quot;: Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости

&quot;Украинская принцесса&quot;: Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День НезависимостиФото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Так, шею певицы украшало золотое украшение от украинского бренда в виде колосков, выполненного в сине-желтой гамме в цвет флага Украины, а на руке было кольцо из синих и желтых драгоценных камней.

&quot;Украинская принцесса&quot;: Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости&quot;Украинская принцесса&quot;: Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости&quot;Украинская принцесса&quot;: Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики Кароль осыпали ее волной комплиментов, а также поздравляют с Днем Независимости. Некоторые сравнили ее с принцессой или же невестой.

  • Как же тебе неимоверно идут белые платья
  • КОРОЛЕВААА
  • Прям невеста
  • Какой нежный образ
  • Вав, як наречена
  • Королева пошла
  • Наша незалежна Тинуся
  • Принцесса бала
  • Городость Украины!
  • Неповторна
  • Украинская принцесса
  • Зефиркааа
  • Очень нежная и красивая

&quot;Украинская принцесса&quot;: Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Певица также опубликовала видео своего выступления.

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль умилила сеть забавным видео с 10-летним сыномВениамином, в котором мальчик поддерживает маму перед выходом клипа Вабити и заодно учит ее английскому языку.

Бесстрашная Тина Кароль репетирует гимн Украины на крыше многоэтажки (фото) Сексапильная Тина Кароль соблазняет юных красавчиков в новом клипе "Вабити"
Новости Украины Тина КарольДень независимости Украинынаряд
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь