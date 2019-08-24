"Украинская принцесса": Тина Кароль покорила роскошным нарядом на День Независимости

Певица исполнила гимн Украины в рамках торжественных мероприятий в Киеве
Украинская поп-дива Тина Кароль, которая на днях порадовала своих многочисленных поклонников новым откровенным клипом "Вабити", приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины 24 августа. Певица вместе с другими исполнителями спела гимн Украины, причем сделала это в весьма необычной локации - на крыше киевской консерватории. Для такого важного выступления артистка выбрала роскошный дизайнерский наряд белого цвета - отметим, что именно этот цвет являлся доминирующим в празднике 2019 года, символизируя чистоту и надежду.
На своей странице в Instagram Кароль опубликовала несколько фото, которые позволяют в деталях рассмотреть ее эффектный образ. Тина блистала в пышном платье от бренда Ashi Studio с длинным шлейфом и разрезом спереди. Глубокий вырез ассиметричного кроя обнажает одно плечо артистки.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Дополняют лук босоножки на шпильке, распущенные волосы, дизайнерские украшения и фирменная красная помада.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Так, шею певицы украшало золотое украшение от украинского бренда в виде колосков, выполненного в сине-желтой гамме в цвет флага Украины, а на руке было кольцо из синих и желтых драгоценных камней.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Подписчики Кароль осыпали ее волной комплиментов, а также поздравляют с Днем Независимости. Некоторые сравнили ее с принцессой или же невестой.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Певица также опубликовала видео своего выступления.
Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль умилила сеть забавным видео с 10-летним сыномВениамином, в котором мальчик поддерживает маму перед выходом клипа Вабити и заодно учит ее английскому языку.