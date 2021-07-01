Украинская певица в образе гейши представила песню для тех, кто празднует день рождения в одиночестве

Украинская певица Ольга Доля представила свой новый музыкальный релиз, и презентовала танцевальную композицию "Смайли добра". Песня была создана совместно с немецким диджеем DJ Mephisto и с финским DJ Asketix.

Артистка призналась в своем Instagram , что в композиции были не только затронуты важные темы отношений и одиночества, но трек может стать замечательной поддержкой в некоторых жизненных обстоятельствах.

Так, песня "Смайли добра" имеет много теплых пожеланий, которые порадуют каждого, а также станут еще одним побуждением не забывать поздравлять своих друзей, родных и близких с днем ​​рождения, рассказала Ольга. Ведь особенно это важно для тех, кто отмечает этот праздник один или в путешествии.

По словам певицы, такая идея появилась у нее именно во время экскурсии в парк развлечений "Диснейленд" в Гонконге, где многие семьи отмечали день рождения. Там, в частности, артистка встретила тех, кто развлекался один, полностью погрузившись в мир аттракционов, и это прочно задело душу, а позже - вылилось в создание нового трека.

"В современном мире смайликом можно передать любые эмоции, проявить симпатию и поздравить с праздником. Смайлики добра - это особый, теплый трек, который подарит каждому любви и согласия, а особенно в день рождения", - говорит Доля.

Певица предлагает слушателям, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым в этот день, посещение "мест детства" - например, парка развлечений, чтобы почувствовать себя ребенком.

"Такой веселый досуг сделает вас счастливее, независимо от возраста и вашей компании", - отметила она.

Видео: Ольга Доля выпустила клип на песню "Смайли добра"

Специально для промо новой песни артистка создала необычный образ гейши - вдохновившись восточной культурой, поскольку она много путешествует и изучает традиции Азии.

Певица Ольга Доля примерила образ гейши для своего нового клипа "Смайли добра" (фото: instagram.com/olgadolya.music)