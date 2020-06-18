Украинская Моника Беллуччи: Ефросинина с маками в руках восхитила летним луком

Ведущая поделилась счастливым фото в эффектном наряде
41-летняя телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно поделилась с поклонниками своими утренними ритуалами для красоты и здоровья, опубликовала в Instagram яркий и счастливый кадр. Звезда отметила, что иногда для радости нужно совсем мало.
На снимке Маша запечатлена в стильном и женственном образе - длинном белом платье свободного кроя с вышивкой внизу. В руках она держит вазу с цветами мака и лучезарно улыбается.
"Иногда просто нужны цветы", - подписала пост Ефросинина.
Маша Ефросинина покорила нежным летним образом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Менее чем за сутки пост телеведущей оценило более 46 тысяч пользователей сети. Фолловеры засыпали Машу восхищенными комментариями, называя ее настоящей украинской красоткой.
Скриншот комментариев
Ранее Маша Ефросинина умилила сеть абсолютным счастьем в компании любимых мужчин - мужа и сыночка.
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Автор: Марина Настевич