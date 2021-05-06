Украинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рождения

Украинская певица Настя Каменских, которой 4 мая исполнилось 34 года , показала, как прошла вечеринка в честь праздника. Артистка устроила тематический вечер в их с Потапом загородном доме, а сама перевоплотилась в известную художницу.

Как видно по фото, именинница предстала в образе мексиканской художницы Фриды Кало.

Настя выбрала полупрозрачное плиссированное платье черного цвета, под которое надела откровенное боди. Кожаный корсет добавил наряду особой дерзости. Каменских дополнила яркий лук массивными золотыми серьгами, а также украсила прическу цветами.

Кроме того, артистка сделала яркий макияж и дорисовала себе пышные брови, как у Кало.

Отметим, что звезда совсем недавно вернулась из Мексики, что и повлияло на выбор тематики праздника.

На свой день рождения Настя пригласила только самых близких - кроме мужа Потапа, на вечеринке были мама певицы Лидия, подруга и экс-жена Позитива Анна Андрийчук и другие.

Настя Каменских отметила свой день рождения в образе Фриды Кало (фото: instagram.com/kamenskux)

"Спасибо всем, кто подарил мне частичку своего тепла и любви в поздравлениях. И спасибо самым близким людям, которые сделали этот день ещё более особенным. Чувствую себя самой счастливой на свете! Люблю вас", - написала счастливая Каменских.

В комментариях подписчики отмечают, что образ Фриды Кало невероятно идет Насте, и осыпают ее комплиментами.