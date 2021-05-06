Украинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рождения
Украинская певица Настя Каменских, которой 4 мая исполнилось 34 года, показала, как прошла вечеринка в честь праздника. Артистка устроила тематический вечер в их с Потапом загородном доме, а сама перевоплотилась в известную художницу.
Яркими кадрами с мероприятия звезда поделилась в своем Instagram.
Как видно по фото, именинница предстала в образе мексиканской художницы Фриды Кало.
Настя выбрала полупрозрачное плиссированное платье черного цвета, под которое надела откровенное боди. Кожаный корсет добавил наряду особой дерзости. Каменских дополнила яркий лук массивными золотыми серьгами, а также украсила прическу цветами.
Кроме того, артистка сделала яркий макияж и дорисовала себе пышные брови, как у Кало.
Отметим, что звезда совсем недавно вернулась из Мексики, что и повлияло на выбор тематики праздника.
На свой день рождения Настя пригласила только самых близких - кроме мужа Потапа, на вечеринке были мама певицы Лидия, подруга и экс-жена Позитива Анна Андрийчук и другие.
Настя Каменских отметила свой день рождения в образе Фриды Кало (фото: instagram.com/kamenskux)
"Спасибо всем, кто подарил мне частичку своего тепла и любви в поздравлениях. И спасибо самым близким людям, которые сделали этот день ещё более особенным. Чувствую себя самой счастливой на свете! Люблю вас", - написала счастливая Каменских.
В комментариях подписчики отмечают, что образ Фриды Кало невероятно идет Насте, и осыпают ее комплиментами.
- Это лучшая версия Фриды, которую я когда-либо видела
- Настя, ты такая красивая, тебе так идет этот образ
- Невероятно красивая
- Вау! Это совершенно Ваш образ
- Прекрасная женщина
- Очень красиво! Фрида Кало
- Образ огонь. Фрида из Вас чудесная вышла. Ноооо, на этих фото фото Вы очень на Сальму Хайек похожи
- Настя, фотографии супер, очень красиво в красных цветах
- Божественно
- Настя бомба! Образ волшебный и поражает! насколько великой была Фрида и насколько у Насти получилось войти в образ!
- Образ Фриды у Вас вышел просто космос... очень реалистично получилось!
- Какая женщина шикарная, безумно подходит образ Фриды
Напомним, ранее Настя Каменских поделилась секретами восстановления после пережитого кризиса.