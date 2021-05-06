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Украинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рождения

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 11:33
Украинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рождения Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Украинская певица Настя Каменских, которой 4 мая исполнилось 34 года, показала, как прошла вечеринка в честь праздника. Артистка устроила тематический вечер в их с Потапом загородном доме, а сама перевоплотилась в известную художницу.

Яркими кадрами с мероприятия звезда поделилась в своем Instagram.

Как видно по фото, именинница предстала в образе мексиканской художницы Фриды Кало.

Настя выбрала полупрозрачное плиссированное платье черного цвета, под которое надела откровенное боди. Кожаный корсет добавил наряду особой дерзости. Каменских дополнила яркий лук массивными золотыми серьгами, а также украсила прическу цветами.

Украинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рожденияУкраинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рождения

Кроме того, артистка сделала яркий макияж и дорисовала себе пышные брови, как у Кало.

Отметим, что звезда совсем недавно вернулась из Мексики, что и повлияло на выбор тематики праздника.

Украинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рожденияУкраинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рождения

На свой день рождения Настя пригласила только самых близких - кроме мужа Потапа, на вечеринке были мама певицы Лидия, подруга и экс-жена Позитива Анна Андрийчук и другие.

Украинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рожденияУкраинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рожденияУкраинская Фрида Кало: Настя Каменских ярко отпраздновала день рождения

Настя Каменских отметила свой день рождения в образе Фриды Кало (фото: instagram.com/kamenskux)

"Спасибо всем, кто подарил мне частичку своего тепла и любви в поздравлениях. И спасибо самым близким людям, которые сделали этот день ещё более особенным. Чувствую себя самой счастливой на свете! Люблю вас", - написала счастливая Каменских.

В комментариях подписчики отмечают, что образ Фриды Кало невероятно идет Насте, и осыпают ее комплиментами.

  • Это лучшая версия Фриды, которую я когда-либо видела
  • Настя, ты такая красивая, тебе так идет этот образ
  • Невероятно красивая
  • Вау! Это совершенно Ваш образ
  • Прекрасная женщина
  • Очень красиво! Фрида Кало
  • Образ огонь. Фрида из Вас чудесная вышла. Ноооо, на этих фото фото Вы очень на Сальму Хайек похожи
  • Настя, фотографии супер, очень красиво в красных цветах
  • Божественно
  • Настя бомба! Образ волшебный и поражает! насколько великой была Фрида и насколько у Насти получилось войти в образ!
  • Образ Фриды у Вас вышел просто космос... очень реалистично получилось!
  • Какая женщина шикарная, безумно подходит образ Фриды

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась секретами восстановления после пережитого кризиса.

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