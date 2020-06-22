Украинка завоевала золото в международном вокальном конкурсе

София Егорова (фото: пресс-служба)

За выход в финал боролись более 720 участников из 45 стран мира

Украинка София Егорова продолжает завоевывать золото на международных вокальных конкурсах даже во время карантина - так, певица заняла первое место в дистанционном конкурсе World Vision-2020. Отметим, что за выход в финал боролись более 720 участников из 45 стран мира!

Участие в онлайн-конкурсе стало интересным опытом для Софии, за плечами которой более 200 выступлений на вокальных состязаниях. Артистка поделилась процессом участия в дистанционном конкурсе: артист подает заявку, отправляет видео с песней, обязательно исполненной вживую. А судьи смотрят все выступления конкурсантов, голосуют в два этапа, вначале выбрав финалистов, и уже среди финалистов обозначают лучших.

«Для меня формат онлайн-конкурса в новинку. Когда огласили баллы от жюри «World Vision-2020» и прислали диплом, где написано «София Егорова, Украина – Первое место» – я почувствовала огромную радость и благодарность. Мне приятно, что международное жюри высоко оценило мое выступление и я получила золото в свою творческую биографию, и для Украины. Я благодарна за поддержку своим слушателям, команде, близким и родным. Хочу сказать спасибо огромное организаторам конкурса за возможность продолжать творческий путь и во время карантина!

После объявления результатов «World Vision-2020» меня пригласили на офлайн-конкурсы в Армению и Дубай. Это очень неожиданно и приятно, хотя еще нет точных дат конкурсов, так как карантин продолжается. Поэтому пока не хочется загадывать, когда начну подготовку к новым конкурсам. Хочется наслаждаться сегодняшним днём!», – рассказала София Егорова.

Сейчас Егорова участвует еще в одном дистанционном конкурсе, в Македонии, где прошлым летом на конкурсе завоевала специальный приз от жюри.

София Егорова завоевала золото в дистанционном вокальном конкурсе (фото: пресс-служба)

В Киеве певица работает над записью дебютного альбома. А уже на днях София готовит новый музыкальный сюрприз для слушателей – ремикс на солнечный трек «Ми є любов».

Напомним, что этой весной София Егорова представила новый солнечный сингл «Ми є любов». Песня «Ми є любов» – это волна позитива, любви и романтического настроения, которых нам так сейчас не хватает.

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Автор: Lite