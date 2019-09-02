"Ух, какая": Леся Никитюк вызвала фурор в сети фото в "голом" купальнике

Никитюк оригинально обратилась к школьникам
Леся Никитюк продолжает отдыхать в Турции, а именно - в городе Бодрум. При этом на долгожданный отдых Леся Ивановна отправилась большой семьей - с родителями, племянниками. Теперь украинская телеведущая буквально засыпает поклонников десятками фото и видео у себя в разделе сториз на instagram-страничке. Конечно же, больше всего внимания привлекают фото в стильных купальниках!
Так, на своей страничке в сети instagram Никитюк опубликовала очередную серию фото. На этот раз - в белоснежном закрытом купальнике с “изюминкой”. Пляжный наряд декорирован по бокам тонкими шлейками-завязками. Из-за чего купальник получился “голым”, максимально выгодно демонстрируя формы своей обладательницы. Да и сама Леся не против как можно более ярко показать свои формы.
Стильная Леся Никитюк в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Пляжный образ телеведущей дополняет украшения - браслеты, подвески в форме ракушек.
Также еще парочку фото Никитюк сделала на яхте. Сложно не отметить, что Леся выглядит действительно потрясающе!
Стильная Леся Никитюк в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Однако свои новые фото Леся сопроводила подписью, которая относится к теме 1 сентября. Более того, телеведущая обратилась к школьникам. И посоветовала им не обращать внимания на критику ровесников и не замыкаться в себе.
“Дітки ви пішли в школу??? Ну тоді гарно вчіться і приносьте високі оцінки) а Цьоця Леся пізніше фотку з бантиками виставить P.s. Если у вас в школе будут проблемы с ровесниками, вас будут обижать или обзываться… Никогда не замыкайтесь и не развивайте в себе комплексы!!!! Кто знает, какое будущее вас ждёт”, — потивирует Никитюк.
Поклонники Леси также поспешили прокомментировать ее новые фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk
Напомним, Леся Никитюк засветила грудь на фоне заката. Ведущая позировала на балконе своего номера в Турции в эффектном зеленом мини-платье.