Ух, хороша! Оля Полякова взорвала сеть горячими фото в купальнике

Певица отправилась в долгожданный отпуск
Пока лето не закончилось, отправилась в долгожданный отпуск и певица Оля Полякова. По своему обыкновению, артистка поспешила показать своей многочисленной армии подписчиков, как же проходит ее отдых. На своей странице в Instagram, а также в разделе сториз она поделилась жаркими фото.
На снимках Оля запечатлена на фоне деревьев и зелени в черном купальнике оригинальной формы и солнцезащитных очках. "Королева ночи" принимала соблазнительные позы, демонстрируя во всей красе свою точеную талию и длинные ножки.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
"У меня отпуск! Ураааааа!" - прокомментировала счастливая Полякова.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Где именно она отдыхает, звезда пока что раскрывать не стала.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Эффектные фото вызвали настоящий ажиотаж в сети и целую лавину комплиментов в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, Оля Полякова "случайно" показала роскошное декольте в лаковом топе. Певица призвала поклонников приехать на ее концерт во Львове, который состоится 21 сентября.
Ранее Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки верхом на пони.