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Ух, хороша! Оля Полякова взорвала сеть горячими фото в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.07.2019 - 09:42
Ух, хороша! Оля Полякова взорвала сеть горячими фото в купальнике
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица отправилась в долгожданный отпуск

Пока лето не закончилось, отправилась в долгожданный отпуск и певица Оля Полякова. По своему обыкновению, артистка поспешила показать своей многочисленной армии подписчиков, как же проходит ее отдых. На своей странице в Instagram, а также в разделе сториз она поделилась жаркими фото.

На снимках Оля запечатлена на фоне деревьев и зелени в черном купальнике оригинальной формы и солнцезащитных очках. "Королева ночи" принимала соблазнительные позы, демонстрируя во всей красе свою точеную талию и длинные ножки.

Ух, хороша! Оля Полякова взорвала сеть горячими фото в купальнике

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"У меня отпуск! Ураааааа!" - прокомментировала счастливая Полякова.

Ух, хороша! Оля Полякова взорвала сеть горячими фото в купальнике

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Где именно она отдыхает, звезда пока что раскрывать не стала.

Ух, хороша! Оля Полякова взорвала сеть горячими фото в купальнике

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Эффектные фото вызвали настоящий ажиотаж в сети и целую лавину комплиментов в комментариях.

  • Ты супер, просто прелесть
  • Ух хороша Полякова, натурал всё 
  • Класна
  • Ваууу
  • Ну вот как так..это же просто не реально иметь такую фигуру!!!
  • Как всегда Вы шикарная
  • Интересный загарчик получится
  • Чудоав форми.
  • У меня аж слюни текут
  • Оооваау! мои поздравления!! роскошна!
  • Вот так выглядит Афродита
  • Очеееень шикарная фигура!!!! Как же повезло вашему мужу

Ух, хороша! Оля Полякова взорвала сеть горячими фото в купальнике

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова "случайно" показала роскошное декольте в лаковом топе. Певица призвала поклонников приехать на ее концерт во Львове, который состоится 21 сентября.

Ранее Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки верхом на пони.

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