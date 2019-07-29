Ух, хороша! Оля Полякова взорвала сеть горячими фото в купальнике

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица отправилась в долгожданный отпуск

Пока лето не закончилось, отправилась в долгожданный отпуск и певица Оля Полякова. По своему обыкновению, артистка поспешила показать своей многочисленной армии подписчиков, как же проходит ее отдых. На своей странице в Instagram, а также в разделе сториз она поделилась жаркими фото.

На снимках Оля запечатлена на фоне деревьев и зелени в черном купальнике оригинальной формы и солнцезащитных очках. "Королева ночи" принимала соблазнительные позы, демонстрируя во всей красе свою точеную талию и длинные ножки.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"У меня отпуск! Ураааааа!" - прокомментировала счастливая Полякова.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Где именно она отдыхает, звезда пока что раскрывать не стала.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Эффектные фото вызвали настоящий ажиотаж в сети и целую лавину комплиментов в комментариях.

Ты супер, просто прелесть

Ух хороша Полякова, натурал всё

Класна

Ваууу

Ну вот как так..это же просто не реально иметь такую фигуру!!!

Как всегда Вы шикарная

Интересный загарчик получится

Чудоав форми.

У меня аж слюни текут

Оооваау! мои поздравления!! роскошна!

Вот так выглядит Афродита

Очеееень шикарная фигура!!!! Как же повезло вашему мужу

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова "случайно" показала роскошное декольте в лаковом топе. Певица призвала поклонников приехать на ее концерт во Львове, который состоится 21 сентября.

Ранее Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки верхом на пони.