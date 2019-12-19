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Удобно ездить в трамвае: Анна Ризатдинова поразила идеальным вертикальным шпагатом

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.12.2019 - 13:56
Удобно ездить в трамвае: Анна Ризатдинова поразила идеальным вертикальным шпагатом
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ризатдинова также оставила мотивирующее послание

Анна Ризатдинова, которая ранее неожиданно стала блондинкой, любит приятно “шокировать” поклонников своими потрясающими физическими данными. Именитая украинская гимнастка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро обладает действительно завидной растяжкой - результат многолетнего труда спортсменки. Время от времени Анна не против блеснуть своими спортивными талантами.

Так, на своей страничке в сети instagram Ризатдинова опубликовала фото со своей недавней фотосессии. На снимке гимнастка стоит в профиль к камере. Однако самое главное, что с абсолютно невозмутимым видом Анна демонстрирует идеальный вертикальный шпагат. При этом спортсменка позирует в удобной спортивной одежде, которая лишний раз подчеркивает стройные формы своей обладательницы.

“Всякий раз, когда вы чувствуете себя плохо, просто помните, что #cocacola продавала только 25 бутылок в первый год”, - поделилась мотивирующей мыслью Ризатдинова.

Удобно ездить в трамвае: Анна Ризатдинова поразила идеальным вертикальным шпагатом

Роскошная Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Поклонники гимнастки поспешили прокомментировать ее новое фото:

  • “Тебе так удобно ездить в трамвае! Меньше места занимаешь”
  • “Анна, как по мне, очень эмоциональное фото! Очень приятно смотреть на силу!))) Привет с родного города, горжусь!!!”
  • “Я тоже так хочу”
  • “Восторг и вдохновение”

Удобно ездить в трамвае: Анна Ризатдинова поразила идеальным вертикальным шпагатом

Скриншот комментариев: instagram.com/anna_rizatdinova

Кстати, ранее гимнастка уже показывала кадры с этой фотосессий. И вновь Анна удивляет пластичностью и фантастической гибкостью своего тела.

Удобно ездить в трамвае: Анна Ризатдинова поразила идеальным вертикальным шпагатом

Удобно ездить в трамвае: Анна Ризатдинова поразила идеальным вертикальным шпагатом

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Напомним, ранее Анна Ризатдинова покорила роскошным образом "голливудской кинодивы".

Элина Свитолина показала эффективные упражнения для упругих ягодиц и стройных ножек (видео) "Похожа на голливудскую диву": Анна Ризатдинова покорила роскошным образом
Новости Украины спортсменкаАнна Ризатдинова
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