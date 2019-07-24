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"Удивляться простым вещам": Джамала растрогала нежным фото с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.07.2019 - 12:27
"Удивляться простым вещам": Джамала растрогала нежным фото с сыном
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица поделилась ощущениями от материнства

Сыночку Джамалы Эмиру-Рахману в марте исполнился год и певица с удовольствием показывает поклонникам новые кадры с малышом. Артистка явно наслаждается материнством и старается все свободное время проводить со своим ребенком. Так, она растрогала фанатов новым нежным фото с сыночком.

На снимке Джамала стоит на диване и держит Эмира на руках. При этом она одета весьма эффектно - в широкие брюки кофейного цвета и белую блузку с объемными рукавами. Ребенок же наряжен в коричневый спортивный костюмчик. Певица подняла в одной руке какую-то игрушку и с интересом смотрит на нее.

&quot;Удивляться простым вещам&quot;: Джамала растрогала нежным фото с сыном

Фото: Джамала с сыном Эмиром-Рахманом (instagram.com/jamalajaaa)

В подписи к публикации она призналась, что очень ценит время, проведенное с малышом.

"Заново навчитися дивуватися простим речам, слідкувати за кожним новим кроком, радіти досягненням малюка — це так круто і настільки надихає, що навіть важко передати словами. Таке відчуття, ніби ти сам перероджуєшся. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Надзвичайно ціную час з Еміром", - поделилась Джамала.

Фолловеры исполнительницы оставили множество умиленных комментариев под теплым снимком.

  • Діти надихають на нові досягнення, додають сил і натхнення
  • Яка краса
  • Супер молодець
  • С появлением сына ты стала более нежнее)))) Приятно видеть тебя на сцене вдохновлённой))))
  • Нехай здоровий буде! Фото, клас
  • То є так.. А потім, коли діти підростають, їх так цікаво слухати. Такі мудрі. Кажуть, що діти ще пам'ятають обійми Бога
  • Самые лучшие годы женщины видеть как подростает твой ребёнок. Это и есть женское счастье.
  • Милашки
  • Такой уже взрослый, вроде бы только вчера на вашей странице появилось сообщение о том, что Эмир родился, а сейчас уже он многому учится, осознает, познает мир. Как же быстро летит время. Пусть у него все получается. Любим

 

&quot;Удивляться простым вещам&quot;: Джамала растрогала нежным фото с сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

&quot;Удивляться простым вещам&quot;: Джамала растрогала нежным фото с сыномСкриншот поста (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала поразила до мурашек живым выступлением с детьми-бандуристами. Певица душевно исполнила свой хит на украинском языке - песню “Крила”.

Ранее Джамала показала "лучшего друга" сыночка Эмира-Рахмана во время семейной прогулки.

Также до этого стильная Джамала покорила новой песней "Крок", которую записала в дуэте с украинским молодым музыкантом. 

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