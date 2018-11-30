Удержал от продажи: автор хитов Лободы и Ани Лорак презентовал сольный проект

Видео: YouTube / БРОДВЕЙ

Украинский певец Андрей Осадчук, который является автором некоторых хитов таких известных певиц, как Светлана Лобода и Ани Лорак, выпустил дебютный альбом "В голове" под сценическим именем Бродвей. Пластинка является сборником песен, которые артист, который на шоу "Голос країни" был подопечным Ивана Дорна, удержал от продажи.

Осадчук отобрал для альбома 12 треков, написанных за последних 5 лет.

"Я не мог с ними расстаться: они максимально про меня, и описывают разные грани моего творчества", - поделился артист.

Альбом "Бродвея" "В голове" (фото: пресс-служба)

Осадчук рассказал, что песня "Бродвей" стала ключевой в его жизни.

"Она пришла в голову, ворвавшись сразу всеми четырьмя строчками припева. Это меня так потрясло, что определило мое сценическое имя. Я понял, что слышу голос своего подсознания. В припеве прозвучало резюме всего, чем я занимаюсь в жизни: "Какой-то Бродвей в голове, поэтому пей-е-и-е, поэтому пой-ои-ой, поэтому с ней-е-и-ей", - говорит он.

Также Осадчук отметил, что Бродвей не имеет отношения к бродвейским мюзиклам.

"Это мой широкий творческий путь. Термин перекликается с восточным жизненным путем Дао о способе достижения цели методом от противного: чтобы научиться петь — для начала научись слушать. Но Бродвей — еще и широкий путь", - поделился артист.

Андрей Осадчук (фото: пресс-служба)

В 2016 году на слепых прослушиваниях проекта "Голос Країни" тренеры шоу поинтересовались: что подтолкнуло к выбору музыкального материала (Осадчук пел "Облиш" из репертуара Loboda). Тогда артист и признался, что эта песня его собственного авторства. Новость стала откровением для судей проекта - Потапа, Тины Кароль, Ивана Дорна и Святослава Вакарчука.

А шестью годами ранее, на первом "Х-Факторе", певица Ёлка отправила его домой - делать работу над ошибками. Полгода профессиональной депрессии, затем рывок, и Национальный отбор Евровидения, полуфинал отбора Украинской Фабрики Звёзд-4 и в полуфинал отбора "Х-Фактор"-2.

Андрей Осадчук (фото: пресс-служба)

Еще рывок, и он пишет песни для звезд первого эшелона. Они становятся хитами, входят в ТОП радиочартов СНГ, артисты становятся лауреатами престижных премий. Вскоре его песни исполняют Виталий Козловский, Светлана Лобода, а затем Ани Лорак, Сергей Лазарев и другие.

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Видео: РБК-Украина