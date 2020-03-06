Участницы шоу Холостяк-10 будут раздевать Макса Михайлюка на Первой вечеринке: чем еще удивит первый выпуск

Холостяк-10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Макс Михайлюк решиться поддаться на коварную "провокацию" со стороны участниц

Уже сегодня, 6 марта в 19:00, на СТБ стартует 10 сезон самого романтического реалити страны – Холостяк. Главный герой – 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк. Ранее он честно признался, как сильно хочет завести семью. Молодой мужчина познакомится с 25 претендентками на свое сердце, и уже в конце Первой вечеринки 10 участниц покинут проект. Подробности выпуска читайте в материале.

Первая вечеринка 10 сезона вошла в историю проекта как самая длительная. Она снималась больше 30 часов, к тому же в минусовую температуру. Но даже холодный декабрь не помешал участницам реалити появиться перед Холостяком в эффектных нарядах и в самый необычный способ. Несколько девушек откажутся приезжать на Первую вечеринку в лимузине вместе с остальными участницами. Их идеи удивят не только Макса, но и команду проекта…

Холостяк-10 Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Чтобы не терять времени, некоторые девушки начнут активно действовать сразу во время знакомства и презентуют Максу действительно смелые подарки. Одна из них даже умудрится раздеть главного героя! Как же отреагирует Холостяк на такую дерзость?

Будут участницы, которые решат удивить Макса творческими сюрпризами. Например, танцами и пением. Выступление одной из них заставит понервничать остальных девушек! А еще одна претендентка на сердце Холостяка поразит оригинальным музыкальным шоу, для которого ей понадобится уникальное оборудование.

Одна из участниц придет на проект со словами: «Я пришла за тем, что спланировать нельзя».

Она отметит, что готова к любой спонтанности. Макс примет вызов и подарит девушке действительно неземные ощущения, удивив своим поступком не только ее, но и остальных.

Уже в этот вечер 10 участниц покинут проект. Кто это будет – узнайте уже сегодня, 6 марта в 19:00, в эфире первого выпуска романтического реалити Холостяк-10 на СТБ.

Ведущий проекта – Григорий Решетник.