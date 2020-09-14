Участник "Танцев со звездами" сделал предложение любимой в прямом эфире

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Актер надел девушке кольцо на палец прямо на паркете

Шоу "Танцы со звездами 2020" не перестает поражать - если в прошлом году звездная судья Екатерина Кухар в прямом эфире вышла замуж, то в этом сезоне прямо на паркете состоялось предложение руки и сердца. Радостный сюрприз своей любимой сделал актер Тарас Цимбалюк в третьем выпуске проекта, который состоялся 13 сентября. К слову, темой эфира была как раз-таки любовь!

Звезда сериалов "Кріпосна" и "Спіймати Кайдаша", а также фильма "Черный ворон" со своей партнершей Яной Заец исполнили заводной джайв. После чего Тарас попросил у ведущего Юрия Горбунова букет и пригласил на танцпол свою девушку Тину Антоненко, которая пришла на "Танцы со звездами" в качестве зрительницы, чтобы поддержать любимого.

Цимбалюк признался девушке в любви, достал кольцо и попросил стать его женой. При этом он стал на одно колено, как и положено по традиции.

"Я тебя очень люблю, ты меня безгранично мотивируешь. Все, что я делаю, это с твоей подачи. Для меня было бы честью, если бы ты все же стала моей женой", – сказал актер.

Шокированная Тина дала надеть на свой палец кольцо и нежно поцеловала Тараса под овации зала - вероятно, это можно воспринимать как "да"!

Судьи проекта были изрядно растроганы поступком Цимбалюка, так что даже несколько завысили ему оценки за танец.

Отметим, что Тарас и Тина вместе два года. В снятой к эфиру видеоистории актер признался, что его женщина единственная, рядом с которой он чувствует себя собой, и ради нее он готов на все.

Артист отметил, это очень серьезные отношения. Цимбалюк считает, что все его предыдущие романы — "просто какое-то знакомство с женским полом". А познакомились влюбленные на съемках клипа MONATIK "Вечность".

"Тина там была художницей по гриму. Мы увидели друг друга и смутились. Она попросила ассистентку подготовить меня для кадра, и отказалась со мной работать. Сейчас она говорит, что я ей понравился и она покраснела сразу", - вспомнил Тарас.

Тарас Цибмлаюк уже два года встречается с визажисткой Тиной Антоненко (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

По результатам третьего эфира танцевальное шоу покинула Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

Напомним, Олег Винник "порвал" паркет "Танцев со звездами 2020" венским вальсом с Аленой Шоптенко.