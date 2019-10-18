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"У Потапа одолжила?" Каменских удивила фанатов выбором наряда

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.10.2019 - 09:51
"У Потапа одолжила?" Каменских удивила фанатов выбором наряда
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Артистка показала свой "идеальный" спортивный костюм

Пока стоят теплые осенние дни и погода радует, Настя Каменских старается побольше времени проводить на свежем воздухе в компании любимого мужа Потапа - пара каждое утро выбирается на тренировку, а также много гуляет на природе и в городе. Певица делает много красочных фото на фоне буйства красок и с удовольствием делится ими в сети, радуясь теплу. Так, на новых кадрах артистка прогулялась по усыпанной опавшими листьями дорожке, а заодно и похвасталась новым уличным нарядом.

Настя вышла на прогулку в изумрудном спортивном костюме оверсайз - и по ее мнению, он просто идеален. Исполнительница принимает забавные позы и выглядит очень счастливой.

&quot;У Потапа одолжила?&quot; Каменских удивила фанатов выбором наряда

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Бублик мой любимый ещё раз спасибо за костюм! Он и-де-альный", - обратилась Каменских к дизайнеру наряда, жене Позитива Анне Завгородней.

&quot;У Потапа одолжила?&quot; Каменских удивила фанатов выбором наряда

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Однако мнения пользователей сети о данном выборе разделились. Некоторым очень понравился кэжуал образ и они похвалили Настю, однако другие отметили, что костюм слишком уж велик на певицу, особенно его верхняя часть. В комментариях даже шутят, уж не отобрала ли она его у Потапа.

  • У Потапа одолжила?
  • Классная , но по-моему это не твой размер , или ты одела Лехин
  • Гарно виглядаєте
  • Ты такая хорошенькая солнечная девушка
  • Настёна в любой одежде просто супер.
  • И правда, идеальный
  • Класс
  • Рукава от Пьеро!
  • Стесняюсь спросить, а он не большеватый?
  • Похоже на мешок
  • Не понимаю смысла носить одежду на 5 размеров больше. мода, что только не придумают
  • И живота не видно! супер!
  • Теж хочу собі такий костюм

&quot;У Потапа одолжила?&quot; Каменских удивила фанатов выбором наряда

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских заинтриговала радостным известием, однако пока не стала раскрывать детали.

Ранее счастливая Настя Каменских продемонстрировала, как радуется последним ярким осенним дням, гуляя в стильном луке.

"Я сделала невозможное!" Настя Каменских заинтриговала радостным известием Сладкие деньки: Настя Каменских пленила счастливыми осенними фото
Новости Украины Настя КаменскихПотапнаряд
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