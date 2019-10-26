"У мужа шорты забрала?" Надя Дорофеева взбудоражила сеть фото "на грани"

Дорофеева восхищает поклонников своими смелыми образами
Популярная певица Надя Дорофеева, которая недавно заворожила сеть атмосферным осенним фото, удивила поклонников своим новым образом. Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Артистка позирует в черных боксерских шортах, черном топе и плаще такого же цвета.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Свое фото Дорофеева подписала просто: "на грани", чем озадачила любопытных поклонников, которые спрашивают на грани чего она?
Пользователи также оставили восторженные комментарии под этим снимком. Вот некоторые из них.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Дантес высказался по поводу возможного пополнения с Дорофеевой в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина".
Ранее мы писали о том, что длинноногая Дорофеева в рваных "клешах" раззадорила дерзким образом. Певица позировала на фоне роскошного белого загородного дома.