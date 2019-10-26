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"У мужа шорты забрала?" Надя Дорофеева взбудоражила сеть фото "на грани"

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.10.2019 - 23:15
"У мужа шорты забрала?" Надя Дорофеева взбудоражила сеть фото "на грани"
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева восхищает поклонников своими смелыми образами

Популярная певица Надя Дорофеева, которая недавно заворожила сеть атмосферным осенним фото, удивила поклонников своим новым образом. Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка позирует в черных боксерских шортах, черном топе и плаще такого же цвета.

&quot;У мужа шорты забрала?&quot; Надя Дорофеева взбудоражила сеть фото &quot;на грани&quot;

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Свое фото Дорофеева подписала просто: "на грани", чем озадачила любопытных поклонников, которые спрашивают на грани чего она?

Пользователи также оставили восторженные комментарии под этим снимком. Вот некоторые из них.

  • На грани чего?
  • Шикарная;
  • Ты написала, что на грани. Ми всегда с тобой! Всегда тебя поддержу!
  • Зайка, держись, мы с тобой. Самая лучшая, любим тебя сильно!
  • Ты лучшая;
  • Будто на ринг готовимся;
  • Красотка просто шик;
  • Любой лук на тебе автоматически становится идеальным;
  • Вам нужно побольше отдыхать, вы большая трудяга.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Дантес высказался по поводу возможного пополнения с Дорофеевой в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина".

Ранее мы писали о том, что длинноногая Дорофеева в рваных "клешах" раззадорила дерзким образом. Певица позировала на фоне роскошного белого загородного дома.

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Новости Украины шоубизНадя Дорофеева
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