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Тяжело узнать: похудевший Потап удивил поклонников внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2020 - 10:32
Тяжело узнать: похудевший Потап удивил поклонников внешним видом
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Поклонники рэпера посоветовали ему немного подкачаться

Потап даже на карантине не забывает о спорте и правильном питании, тем более практически все свое время он проводит дома с женой Настей Каменских. Певица заботливо кормит любимого мужа своим коронным завтраком – овсянка с яблоками и старается разнообразить и сбалансировать рацион, о чем рассказала в своем влоге. Не удивительно, что за время домашней изоляции рэпер не набрал в весе, а, как видно из его свежего фото в Instagram, даже похудел!

Он смотрит в объектив и демонстрирует свой бицепс, согнув руку в локте. Потап позирует в спортивной футболке с логотипом баскетбольного клуба "Киев" и номером "42". К слову, хобби Потапа является именно баскетбол, а в 2009 году он вместе с тогда еще будущей женой даже записал гимн БК "Донецк".

"КИЇВ ,BABY", - подписал фото рэпер. Его подписчики сразу же бросились комментировать снимок и отметили, что продюсер заметно похудел.

Тяжело узнать: похудевший Потап удивил поклонников внешним видом

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Словно 15 лет: Каменских очаровала лицом без макияжа и "карантинным" танцем с Потапом

  • Тяжело узнать. Слишком подсушился
  • Где бицуха? Кожа и кости! Надо подкачаться, надо-надо подкачаться
  • Красавчик
  • Ух ти, який качок
  • Классный
  • Худющий какой
  • Ого, как ты похудел! Красавчик
  • Очень изменился
  • Класс. Карантин всем на пользу пойдет

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Потап порадовал поклонников архивным снимком, сделанном в Риме. На фото будущей звезде 13 лет, он присел на корточки в холле отеля, где остановился с семьей. Видно, что уже тогда парень любил бейсболки - из-под кепки подростка виднеются светлые волосы.

Мир сошел с ума: Потап посвятил новый хит карантину из-за коронавируса (видео) Сам себе завидую: Потап показал фото красотки жены на Голосі країни 10
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