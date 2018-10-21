"Ты видишь внуков своих детей": известная украинская артистка стала прабабушкой

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О рождении малыша написала дочь Ады Николаевны в социальной сети

Рано утром в воскресенье, 21 октября, у старшего внука Ады Николаевны Алексея Степанкова-Ткаченко родился сын. Малыш является потомком двух кинематографических родов - актера Константина Степанкова и режиссера Юрия Ткаченко. Уже известно, что мальчика назвали Константином. О пополнении в семье написала 46-летняя актриса, дочь Ады Роговцевой Екатерина Степанкова в Facebook.

"Написала это 27 лет назад — сыну. Сегодня вспомнила, потому что внук родился! Я – бабушка! Константин Алексеевич Степаненков-Ткаченко, счастливой судьбы!" — говорится в записи.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Катя Степанкова

В сети также поздравили Аду Роговцеву с тем, что она стала прабабушкой. Поздравление написал пользователь под ником Любов Зайшла в Facebook.

"Герой Украины, народная артистка Украины, - Ада Роговцева, стала прабабушкой. Наши искренние поздравления и наилучшие пожелания, по такому счастливому поводу - ты видишь внуков своих детей!!! Мира тебе, ребенок. Здоровья тебе, наша всегда молодая Ада", — говорится в сообщении.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Любов Зайшла

Напомним, что 21 октября, стала мамой актриса популярного сериала "Школа".

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Видео: (video.rbc.ua)