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TVORCHI выпустили яркое видео твоей весны – «Мова тіла»

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2020 - 12:16
TVORCHI выпустили яркое видео твоей весны – «Мова тіла»
TVORCHI (фото: пресс-служба)

Видеоработу группа успела снять еще осенью

TVORCHI артисты, чье имя все чаще звучит не только в украинской музыкальной индустрии, но и за ее пределами. После их громкого появления на Нацотборе «Евровидения» о группе узнала Европа, с ней еще ближе познакомились наши слушатели.

Украинец Андрей и нигериец Джеффри – два молодых фармацевта из Тернополя, которые однажды познакомились на улице. Теперь они вместе создают музыку, которая вызывает у окружающих восхищение: «Вау, это украинская группа?»
В то время, когда все застряли в карантинных буднях, группа TVORCHI представляет видео на один из самых популярных треков их второго альбома Disco lights – «Мова тіла».

Это видео – «весна здорового человека», к которой мы привыкли: светлая, яркая, наполненная солнцем и любовью. Ее теперь так не хватает, и именно поэтому прямо сейчас – идеальный момент, чтобы «Мова тіла» стала для вас настоящим трамплином весенних эмоций.

Видеоработа, режиссером которой стал Андрей Лагутин, снималась еще прошлой осенью в Киеве. Съемки длились два дня и охватили пять локаций: стадион КПИ, парковку у метро «Олимпийская», парк на Дорогожичи, открытая баскетбольная площадка и обычный школьный спортзал.

«Группа TVORCHI делает очень стильную музыку, и это хотелось подчеркнуть видеоработой. «Мова тіла» – это очень яркий, солнечный трек. Когда я услышал его впервые, сразу увидел желтый цвет. Именно это воспоминание и переросло в дальнейшую стилистику видеоработы. Хотел достичь чистого изображения, чтобы не было ничего лишнего: ни цветов, ни информации», – рассказывает режиссер Андрей Лагутин.

TVORCHI сейчас работают над третьим альбомом, запись которого происходит дистанционно. Каждый из музыкантов записывает свои партии у себя дома: Андрей и Джеффри впервые в своей музыкальной карьере сознательно отказались от студийных условий ради соблюдения режима изоляции.

  • Director: Andrii Lagutin
  • DOP: Ilya Mikhaylus
  • Editor: Alisa Vladimir
  • Color: Alex Zavolokin
  • Producer: Anton Domnich
  • Manager: Petro Zastavnyy
  • Art Director: Vlada Voitsekhovska
  • Style: Hanna Yarmola
  • Makeup: Aleksandra Kholodova
  • Choreography: Alina Lagovskaya
  • Darya Sukhova
  • Special Thanks to:
  • Maxim Shvedkov
  • Alexander Mamedbekov
  • Yegor Okseschenko
  • Kharytonova Liudmyla
  • Dmytro Chaika
  • Lyrics: Max Ptashnyk
  • Stepan Hrechkivskyi
  • Andrew Hutsuliak
  • Music: TVORCHI
  • Studio: Shpytal Records
  • PR: YULA
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