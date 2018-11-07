"Туфли с бриллиантом": Полякова рассказала, как провела день в бутике Dolce&Gabbana

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

При этом шопинг Полякова ненавидит

Оля Полякова, которая недавно рассказала о стоимости гранд-шоу "Королева ночи", неожиданно призналась, что не любит шопинг. Более того, оно его ненавидит. Однако вынуждена ходить по магазинам, чтобы подбирать сценические наряды. Об этом украинская исполнительница рассказала в интервью "Натали".

Так, по словам исполнительницы, дома она вообще ходит в спортивных штанах и футболке. А вот на шопинг тратить время не хочет.

"Не хочу тратить на это свое драгоценное время, которое можно провести с семьей, посвятить творчеству или развитию", — объясняет Полякова.

При этом певица все равно вынуждена время от времени проводить много времени в магазинах, так как должна обновлять свои сценические наряды. Полякова вспомнила, как в Милане весь день провела в бутике культового бренда одежды Dolce&Gabbana, где купила оригинальные туфли с бриллиантом!

"Последний раз в Милане целый день провела в бутике Dolce&Gabbana, чтобы выбрать обувь для шоу. Она там невероятная, роскошная, с камнями, даже драгоценными. В золотых туфлях, которые я купила, каблук выполнен в форме руки, удерживающей пятку. И на одном из пальцев – кольцо с маленьким бриллиантом", — отметила певица.

"Такое может заметить разве что очень внимательный фанат, сидящий у самой сцены, но это действительно уникальная красивая обувь", — объяснила свой выбор украинская Королева ночи.

Яркая Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Также Полякова подчеркнула, что все образы для ее выступлений продумываются и обсуждаются только при ее участии — без нее ничего не происходит! При этом певица заметила, что ей помогают профессионалы своего дела.

"Мои моментально меняющиеся костюмы для шоу "Королева ночи" и балета создавали Анна Бублик, с которой я работаю уже более пяти лет, компания Bright&Shiny и MÜ production во главе со стилистом Юлией Явысенко и дизайнером Марией Проскуровской. Они из совершенно, казалось бы, неносибельных материалов делают неимоверную красоту. Костюм из пластика, железа и золота — это настоящее произведение искусства", — говорит Полякова.

Кстати, во время своего гранд-шоу "Королева ночи" в Киеве Полякова сменила 11 эффектных образов.

Один из образов шоу "Королева ночи" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее Полякова в розовом купальнике показала гибкую фигуру. При этом многие поклонники певицы отметили, что она — "Барби украинского производства".

Оля Полякова: биография (видео: РБК-Украина)