Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Фанаты также считают, что на фотографии Бабкин похож на казаха и корейца

Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин, экс-солист группы "5'Nizza", недавно поделился снимком, на котором ему всего 16 лет. Певец рассказал, что этот снимок у него на первой странице паспорта и в тот период жизни он был поклонником группы "Браво". Фанаты Бабкина по-разному оценили внешность исполнителя в юности и начали активно сравнивать его с другими звездами. Фотография опубликована на странице певца в Instagram.

"16 лет. 1995 г. Фотография в паспорте. И еще хотел бы добавить, что этот молодой человек является безумным поклонником группы "Браво". Факт на лицо", - написал Бабкин.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/babkin_official

Сергей Бабкин в 16 лет (фото: instagram.com/babkin_official)

В комментариях к публикации многие поклонники стали выражать свое мнение по поводу внешнего сходства Сергея Бабкина с другими знаменитостями. Большинство посчитало, что Бабкин похож на солиста группы "Кино" Виктора Цоя, актера Джозефа Гродон-Левитта, исполнителя Pianoбоя (Дмитрий Шуров), поп-певца Элвиса Пресли, некоторые также нашли его схожесть с поэтом Сергеем Есениным, актером Леонидом Быковым, артиста Валерием Сюткиным.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/babkin_official

На кого Сергей Бабкин похож больше? Проголосуй!

Напомним, что Сергей Бабкин в забавных лосинах показал утреннюю йогу

Ранее Сергей Бабкин показал, с кем целовался в Лапландии.

До этого Бабкин раскрыл секрет семейного счастья.