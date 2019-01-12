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Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.01.2019 - 15:26
Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости
Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)

Фанаты также считают, что на фотографии Бабкин похож на казаха и корейца

Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин, экс-солист группы "5'Nizza", недавно поделился снимком, на котором ему всего 16 лет. Певец рассказал, что этот снимок у него на первой странице паспорта и в тот период жизни он был поклонником группы "Браво". Фанаты Бабкина по-разному оценили внешность исполнителя в юности и начали активно сравнивать его с другими звездами. Фотография опубликована на странице певца в Instagram.

"16 лет. 1995 г. Фотография в паспорте. И еще хотел бы добавить, что этот молодой человек является безумным поклонником группы "Браво". Факт на лицо", - написал Бабкин.

Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости

Скриншот поста аккаунта instagram.com/babkin_official

Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости

Сергей Бабкин в 16 лет (фото: instagram.com/babkin_official)

В комментариях к публикации многие поклонники стали выражать свое мнение по поводу внешнего сходства Сергея Бабкина с другими знаменитостями. Большинство посчитало, что Бабкин похож на солиста группы "Кино" Виктора Цоя, актера Джозефа Гродон-Левитта, исполнителя Pianoбоя (Дмитрий Шуров), поп-певца Элвиса Пресли, некоторые также нашли его схожесть с поэтом Сергеем Есениным, актером Леонидом Быковым, артиста Валерием Сюткиным.

Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости

Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости

Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости

Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости

Цой, Pianoбой или Есенин? На кого похож Сергей Бабкин в молодости

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/babkin_official

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