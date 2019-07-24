"Цирковая артистка": Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки

Алиса впечатлила эффектными позами верхом на лошади
Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша ведет свой блог в сети и регулярно делится новыми фото и новостями из своей жизни, а вот младшую Алису поклонники видят весьма редко. Девочке всего семь лет и звездная мама старается поменьше показывать ее в сети. Однако недавно она сделала исключение и похвасталась впечатляющими умениями малышки.
Певица опубликовала серию снимков, на которых Алиса исполняет эффектные трюки верхом на пони. Девочка одета в розовые спортивные штаны, серую футболку и желтую ветровку, а на голове у нее по всем правилам безопасности защитный шлем.
Фото: Оля Полякова показала младшую дочь Алису (instagram.com/polyakovamusic)
Бесстрашная Полякова-младшая привстает над седлом на руках, а также полностью встает, стоя на седле ногами.
Фото: Оля Полякова показала младшую дочь Алису (instagram.com/polyakovamusic)
Последний кадр - яркий кувырок Алисы в бассейн.
Фото: Оля Полякова показала младшую дочь Алису (instagram.com/polyakovamusic)
"По-моему у меня растет цирковая артистка)))) листай!" - прокомментировала Оля Полякова.
Подписчики назвали талантливую девочку супер-ребенком и засыпали ее восторженными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, Оля Полякова восхитила осиной талией в коротком топе и облегающей кожаной юбке.
Также 14-летняя дочь Оли Поляковой Маша очаровала сеть фото в купальнике. Фанаты сравнили девушку с русалочкой.
Кстати, дочь Поляковой честно ответила на провокационные вопросы про маму.