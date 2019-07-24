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"Цирковая артистка": Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.07.2019 - 11:29
"Цирковая артистка": Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Алиса впечатлила эффектными позами верхом на лошади

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша ведет свой блог в сети и регулярно делится новыми фото и новостями из своей жизни, а вот младшую Алису поклонники видят весьма редко. Девочке всего семь лет и звездная мама старается поменьше показывать ее в сети. Однако недавно она сделала исключение и похвасталась впечатляющими умениями малышки.

Певица опубликовала серию снимков, на которых Алиса исполняет эффектные трюки верхом на пони. Девочка одета в розовые спортивные штаны, серую футболку и желтую ветровку, а на голове у нее по всем правилам безопасности защитный шлем.

&quot;Цирковая артистка&quot;: Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки

Фото: Оля Полякова показала младшую дочь Алису (instagram.com/polyakovamusic)

Бесстрашная Полякова-младшая привстает над седлом на руках, а также полностью встает, стоя на седле ногами. 

 

Фото: Оля Полякова показала младшую дочь Алису (instagram.com/polyakovamusic)

Последний кадр - яркий кувырок Алисы в бассейн.

&quot;Цирковая артистка&quot;: Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки

Фото: Оля Полякова показала младшую дочь Алису (instagram.com/polyakovamusic)

"По-моему у меня растет цирковая артистка)))) листай!" - прокомментировала Оля Полякова.

Подписчики назвали талантливую девочку супер-ребенком и засыпали ее восторженными отзывами.

  • Класс! Умница
  • Умничка!!! Бесстрашная девочка
  • Алиса огонь
  • У малой ваш характер и юмор! обожаю ее
  • Умничка!!! Красуня!!!
  • Супер так держать
  • Главное Любовь к животным!!!
  • Алиса, супер ребенок
  • Это и есть счастливое детство
  • У такой талантливой мамы такие и должны быть дети
  • Здорово!
  • Алиса смелая девчонка )
  • Боже какая красавица!
  • Акробатка

&quot;Цирковая артистка&quot;: Оля Полякова показала впечатляющие трюки младшей дочки

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова восхитила осиной талией в коротком топе и облегающей кожаной юбке. 

Также 14-летняя дочь Оли Поляковой Маша очаровала сеть фото в купальнике. Фанаты сравнили девушку с русалочкой.

Кстати, дочь Поляковой честно ответила на провокационные вопросы про маму.

"Русалочка": дочь Оли Поляковой очаровала сеть фото в купальнике Оля Полякова восхитила осиной талией в коротком топе и облегающей кожаной юбке
Новости Украины Оля Поляковадочь
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