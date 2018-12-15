"Целый квест": Лилия Ребрик рассказала, как с детьми "ловит" Деда Мороза

Лилия Ребрик с дочерью (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Женщина устраивает для детей целый квест

Популярная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как в их семейном кругу проходит празднование Нового года. Об этом она рассказала журналистам, передает "Сегодня".

"На Новый год мы устраиваем дома целый квест. Диана уже в том возрасте, когда ребенок начинает искать подвох – а есть ли Дед Мороз на самом деле? А мне очень хочется, чтобы она верила в чудо как можно дольше. Так что дома мы открываем окна и бегаем по квартире в надежде поймать Деда. Все вместе окунаемся в эту увлекательную игру, но каждый раз дедушке удается оставить подарки и уйти незамеченным (смеется). Мы еще не решили, будем ли укладывать младшенькую спать в новогоднюю ночь", - сказала она.

При этом, утверждает Ребрик, ее дочка уверена, что с каждым годом Дед Мороз будет приносить все больше подарков.

"…и ей, и сестричке, гадает, что же это будет, поймет Полина или нет. Так что у родителей усложняется задача, как сделать для детей еще один новогодний праздник веселым и незабываемым", - подчеркнула она.

В то же время актриса призналась, что есть один вопрос, который сейчас для них является актуальным.

"Также у нас открыт вопрос по поводу елки. Дело в том, что у Поли сейчас такой период, когда она очень активно познает мир – вовсю ползает, и несмотря на то, что ей только 7 месяцев, уже стоит на ногах и пытается ходить. Так что мы в раздумьях, как же нам елку ставить – Полинка же будет пытаться за нее ухватиться и стоять", - уточнила она.

Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила поклонников стильным нарядом.

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