"Целый день идет снег": Бабкин рассказал о поездке в родной город

Фото: Сергей Бабкин (facebook.com/babkin official)

Певец признался, что его расстроило в первую очередь

Известный украинский исполнитель Сергей Бабкин, который недавно отпраздновал свое 40-летие, рассказал, как его встретил родной город Харьков. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Сергей Бабкин опубликовал фотографию, на котором запечатлен заснеженный Харьков и пожаловался на то, что в его родном городе очень плохо справляются с погодными условиями.

"Харьков! Вернее, управляющие городом! Целый день идет снег. Дороги не чищены ни разу. Машины еле едут. Ехали, занесло так, что чуть не убились", - написал Сергей Бабкин и добавил, что на этом его разочарования не закончились.

"Были у родителей дома. Воды горячей нет с августа!!! Уважаемые, вы серьезно? Может пора уже включиться? С первым днем зимы нас всех!" – добавил артист.

Скриншот поста (instagram.com/babkin_official)

В комментариях поклонники посочувствовали Сергею Бабкину и стали рассказывать о том, как обстоит картина с уборкой снега и горячей водой в различных районах Харькова.

Кстати, недавно мы писали о том, что Бабкин рассказал о домашних любимцах и съемках фильма.

Певец признался, что это далось нелегко, поскольку он не владеет английским языком. А еще недавно артист снялся в фильме "11 детей из Моршина", а также стал его саунд-продюсером.

А также рассказывали о том, что Бабкин эмоционально отреагировал на клип участницы "Женского квартала".

Видео: РБК-Украина