"Царица": Слава из НеАнгелов поразила плавными изгибами в купальнике

Певица доказала, что не смотря на семейные неурядицы, выглядит великолепно
Певица Слава из группы НеАнгелы, которая недавно пережила непростой развод с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, на своей странице в Instagram-блоге не устает показывать, что хоть в ее жизни и есть место грусти, все же она не отчаивается. Многочисленные фото с отдыха в красивых нарядах, которые публикует Слава, собирают массу положительных отзывов. Можно увидеть исполнительницу и в более откровенном виде, например в купальнике.
Так, недавно артистка опубликовала фото, на котором можно отметить идеальные изгибы точеного ее тела. Купальник с оригинальным элементом на плечах привлек пользователей соцсетей, которые расхвалили роскошную фигуру Славы и отметили, что развод повлиял на нее положительно.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Скриншот: Комментарии к посту Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)
Отметим, что еще Слава в последнее время буквально засыпала Instagram фотографиями сына Леонарда и дочки Лауры, которым она посвящает много времени. Снимки малышей приводят поклонников Славы в восторг и они не жалеют для нее комплиментов.
Кстати, Слава Каминская решила заняться трудотерапией и показала, как высаживает в парке деревья.
Кроме того, Слава из группы "НеАнгелы" умилила сеть фото 3-летней дочери Лауры, которая поразительно похожей на куклу Барби.