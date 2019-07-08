"Царица": Слава из НеАнгелов поразила плавными изгибами в купальнике

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица доказала, что не смотря на семейные неурядицы, выглядит великолепно

Певица Слава из группы НеАнгелы, которая недавно пережила непростой развод с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, на своей странице в Instagram-блоге не устает показывать, что хоть в ее жизни и есть место грусти, все же она не отчаивается. Многочисленные фото с отдыха в красивых нарядах, которые публикует Слава, собирают массу положительных отзывов. Можно увидеть исполнительницу и в более откровенном виде, например в купальнике.

Так, недавно артистка опубликовала фото, на котором можно отметить идеальные изгибы точеного ее тела. Купальник с оригинальным элементом на плечах привлек пользователей соцсетей, которые расхвалили роскошную фигуру Славы и отметили, что развод повлиял на нее положительно.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Скриншот: Комментарии к посту Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

Фигурка точеная. Подскажите, вы еще сидите на интервальном голодании или используете другую диету?

О, Слава! Вы - царица

Ну как можно быть такой роскошной

Шикарная фигура

Не первый раз замечаю, что развод женщину украшает. Хорошеете по часам

Огонь

Какие ягодицы

Хороша

Слава, ты великолепна!!!

Отметим, что еще Слава в последнее время буквально засыпала Instagram фотографиями сына Леонарда и дочки Лауры, которым она посвящает много времени. Снимки малышей приводят поклонников Славы в восторг и они не жалеют для нее комплиментов.

Кстати, Слава Каминская решила заняться трудотерапией и показала, как высаживает в парке деревья.

Кроме того, Слава из группы "НеАнгелы" умилила сеть фото 3-летней дочери Лауры, которая поразительно похожей на куклу Барби.