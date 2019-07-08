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"Царица": Слава из НеАнгелов поразила плавными изгибами в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.07.2019 - 12:26
"Царица": Слава из НеАнгелов поразила плавными изгибами в купальнике
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица доказала, что не смотря на семейные неурядицы, выглядит великолепно

 Певица Слава из группы НеАнгелы, которая недавно пережила непростой развод с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, на своей странице в Instagram-блоге не устает показывать, что хоть в ее жизни и есть место грусти, все же она не отчаивается.   Многочисленные фото с отдыха в красивых нарядах, которые публикует Слава, собирают массу положительных отзывов. Можно увидеть исполнительницу и в более откровенном виде, например в купальнике.
 Так, недавно артистка опубликовала фото, на котором можно отметить идеальные изгибы точеного ее тела. Купальник с оригинальным элементом на плечах привлек пользователей соцсетей, которые расхвалили роскошную фигуру Славы и отметили, что развод повлиял на нее положительно.

&quot;Царица&quot;: Слава из НеАнгелов поразила плавными изгибами в купальнике

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

 

Скриншот: Комментарии к посту Славы Каминской (instagram.com/babaslavka)

  • Фигурка точеная. Подскажите, вы еще сидите на интервальном голодании или используете другую диету?
  • О, Слава! Вы - царица
  • Ну как можно быть такой роскошной
  • Шикарная фигура
  • Не первый раз замечаю, что развод женщину украшает. Хорошеете по часам
  • Огонь
  • Какие ягодицы
  • Хороша
  • Слава, ты великолепна!!!

Отметим, что еще Слава в последнее время буквально засыпала Instagram фотографиями сына Леонарда и дочки Лауры, которым она посвящает много времени. Снимки малышей приводят поклонников Славы в восторг и они не жалеют для нее комплиментов. 

Кстати, Слава Каминская решила заняться трудотерапией и показала, как высаживает в парке деревья.

Кроме того, Слава из группы "НеАнгелы" умилила сеть фото 3-летней дочери Лауры, которая поразительно похожей на куклу Барби.

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Новости Украины НеАнгелыСлава Каминская
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