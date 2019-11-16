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В трусиках и лифчике из страз: Надя Дорофеева завела сеть жарким фотосетом в гримерке

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.11.2019 - 17:29
В трусиках и лифчике из страз: Надя Дорофеева завела сеть жарким фотосетом в гримерке
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала точеную фигурку

Надя Дорофеева покорила сердца многотысячной армии поклонников своим оригинальным стилем и неиссякаемым позитивом. Девушка не устает приятно удивлять фанов и радовать их свежими снимками на личной страничке в Instagram. Так, ранее певица появилась в нежном образе с трендовым аксессуаром, но позже приготовила для них куда более пикантный сюрприз – она предстала в лифчике, щедро украшенном стразами и черных трусиках с высокой посадкой.

Артистка расположилась прямо на туалетном столике в гримерной возле зеркала с подсветкой. На ножах – белоснежные чулки-гетры. Волосы уложены в аккуратные крупные естественные локоны, на голове – стильный массивный обруч, декорированный мелкими камнями и стразами. Макияж выполнен с учетом тенденций – помада кремовой текстуры телесного нюдового оттенка. Эффектная деталь – украшения на лице в виде аккуратных капелек-страз .

"Хорошо быть непослушной", - игриво подписала Надя соблазнительный кадр.

В трусиках и лифчике из страз: Надя Дорофеева завела сеть жарким фотосетом в гримерке

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники пришли в полный восторг от обольстительной и сексуальной певицы. Они не упустили возможности искупать ее в щедрых комплементах.

  • Солнышко, ты принцесса
  • Шикарно выглядишь
  • Бомба огонь
  • Супер, очень красивая
  • Потрясающая! Прям как Королева
  • Какая же ты прекрасная
  • Самая лучшая малышка
  • Волшебная! Ты прекрасна, Надя! Самая-самая красивая! Безумно горячая!
  • Вау-вау, полегче

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева рассказала о важности принятия себя, а также рассекретила комплексы.

Также Надя Дорофеева высказалась об отношения с коллегой по группе "Время и Стекло" Алексеем Завгородним.

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