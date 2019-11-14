Трудности отцовства: Влад Топалов показал утреннюю прогулку с сыночком

Певец пожаловался на сложный режим сна ребенка
Муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов - заботливый и любящий отец, который активно помогает ей в уходе за маленьким сыном Мишей и с удовольствием проводит время с малышом. Недавно артист признался, что очень скучает по Майклу, как его ласково зовут в семье, во время разлуки - так, Регина уезжала в Украину и забрала ребенка с собой, а папа с нетерпением ждал их возвращения. Хотя порой отцовство - весьма нелегкая штука, признался Влад.
На своей странице в Instagram он поделился новым фото, на котором запечатлен на прогулке с Майклом на улице, которая состоялась рано утром. Топалов одет в теплую куртку и шапку, а на голове у него наушники. Малыш хорошо укутан в своей коляске.
Молодой папаша пожаловался на тяжелый для него график сна и бодрствования ребенка и рассказал, как он с этим справляется. По словам певца, во время ранних прогулок он слушает аудиокниги.
Фото: Влад Топалов с сыном Мишей (instagram.com/vladtopalovofficial)
"Вопрос!!!! Почему ребёнку надо встать в 6 утра, чтобы в 7 опять заснуть до 11? Почему не спать просто до 10, например??? Ведь родитель уже не спит с 6. Но я в клевых ушах) слушаю книги. Хоть какая-то польза)) и морожу задницу на морозе", - поделился Топалов.
Растроганные поклонники поспешили оставить свои отзывы, некоторые отметили, что очень хорошо понимают Влада.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Ранее Регина Тодоренко показала видеопрогулку с тетей по Одессе и рассказала о природных аномалиях. Она показала почки на деревьях, что не характерно для этого времени года.