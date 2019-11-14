Трудности отцовства: Влад Топалов показал утреннюю прогулку с сыночком

Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец пожаловался на сложный режим сна ребенка

Муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов - заботливый и любящий отец, который активно помогает ей в уходе за маленьким сыном Мишей и с удовольствием проводит время с малышом. Недавно артист признался, что очень скучает по Майклу, как его ласково зовут в семье, во время разлуки - так, Регина уезжала в Украину и забрала ребенка с собой, а папа с нетерпением ждал их возвращения. Хотя порой отцовство - весьма нелегкая штука, признался Влад.

На своей странице в Instagram он поделился новым фото, на котором запечатлен на прогулке с Майклом на улице, которая состоялась рано утром. Топалов одет в теплую куртку и шапку, а на голове у него наушники. Малыш хорошо укутан в своей коляске.

Молодой папаша пожаловался на тяжелый для него график сна и бодрствования ребенка и рассказал, как он с этим справляется. По словам певца, во время ранних прогулок он слушает аудиокниги.

Фото: Влад Топалов с сыном Мишей (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Вопрос!!!! Почему ребёнку надо встать в 6 утра, чтобы в 7 опять заснуть до 11? Почему не спать просто до 10, например??? Ведь родитель уже не спит с 6. Но я в клевых ушах) слушаю книги. Хоть какая-то польза)) и морожу задницу на морозе", - поделился Топалов.

Растроганные поклонники поспешили оставить свои отзывы, некоторые отметили, что очень хорошо понимают Влада.

Чтобы мы родители не расслаблялись, или чтоб жизнь сказкой не казалась

Папа-молодец)

Эта и про нас

Чтобы родителей держать в тонусе

Ну это дети, привыкайте

Отличная идея, насчёт аудиокниг. Тоже попробую.

Папа молодец

Потому что родителей необходимо держать в тонусе, дабы не расслаблялись

Самые счастливые моменты

Всегда думала,что звезды пихают детей на нянь и им все равно как там ребёнок)) вы разрушили все стереотипы

Самый клевый будильник для родителей. Чтобы на работу не проспать

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ранее Регина Тодоренко показала видеопрогулку с тетей по Одессе и рассказала о природных аномалиях. Она показала почки на деревьях, что не характерно для этого времени года.