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Тростинка: Даша Астафьева соблазняет волнительными изгибами в топе и лосинах

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.05.2020 - 20:56
Тростинка: Даша Астафьева соблазняет волнительными изгибами в топе и лосинах
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица показала себя во время занятий йогой

Даша Астафьева – обладательница точеной фигуры с волнительными изгибами. Не даром девушка долгое время была звездой Playboy, ее горячие и смелые образы на сцене запомнились поклонникам надолго, а жаркие танцы не оставляют равнодушными никого. Артистка следит за фигурой, а в качестве физической активности предпочитает йогу, хотя, по ее словам, уже давно не практиковалась. На карантине Даша решила вернуться к забытой практике и устроила тренировку на террасе загородного дома.

Так, Даша облачилась в спортивный плотный и удобный топ лилового оттенка и лосины в тон. Она позирует босая и принимает различные асаны. Также певица расположилась на лужайке, расстелила специальный коврик для занятий и сделала перед камерой целый комплекс упражнений.

Певица выглядит стройной и подтянутой. Она демонстрирует плоский животик, стройные ноги и осиную талию. Даша призналась, что возвращается в йогу. И дается ей это пока сложно.

Тростинка: Даша Астафьева соблазняет волнительными изгибами в топе и лосинах

Тростинка: Даша Астафьева соблазняет волнительными изгибами в топе и лосинах

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонников артистки впечатлили ее внешний вид, они отметили, что фигура звезды была и остается предметом восхищения.

  • Красотка
  • Дашуль, ты такая умничка
  • Красивая Даша
  • Кто-то совсем худышь
  • Тростинка
  • Ох красивая йогиня!
  • Такая фигура
  • Невероятная
  • Даша, фигура прекрасна
  • Какая красивая!

Скриншот комментариев

Ранее Даша Астафьева полностью обнажилась ради горячего фотосета.34-летняя звезда позирует показала аппетитные формы во время фотосессии в арт-отеле во Львове.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины Даша Астафьева
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