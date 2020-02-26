Как трогательно: дочь Ольги Сумской умилила домашним видео с двухлетней дочкой

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Актриса не часто балует поклонников домашними кадрами

Дочь Ольги сумской Антонина Паперная, которая находиться сейчас в интересном положении и недавно поделилась редким семейным кадром, на котором наконец показала лицо маленькой дочки Евы, продолжает умилять домашними съемками.

На этот раз Антонина решила не показывать лицо девочки (с чем согласна ее бабушка Ольга Сумская, которая придерживается мнения, что известные люди не должны показывать своих детей, чтобы не навлечь лишних комментариев), сняла короткое черно-белое видео с ней.

Антонина отдыхала на подушках, а Ева кормила ее орешками, подбрасывая раз за разом вкусности в рот маме.

Видео: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

"Нахожусь под пристальным вниманием лучшего диетолога", - написала в шутку актриса под видео.

Подписчики согласились, что нет дороже маленьких помощников, а та забота, которая от них исходит дорогого стоит:

Как трогательно, солнышко наше!

Прелесть

Милота

Мамина радість

Милота, ждет еще мимишности

Ничего дороже этих маленьких помощников нет

Мило

Заботится

Мама голодной ни когда не останется, когда есть заботливые дети

Кстати, недавно в эфире канала "Украина" Ольга Сумская призналась, что дочь постоянно с ней на связи и советуется по по многим вопросам. А вот кого ждут супруги – мальчика или девочку – пока неизвестно.

Напомним, что артистка Женского квартала Вера Кекелия призналась, что впервые станет мамой, в подтверждение этого девушка показала округлившийся животик в соцсетях.